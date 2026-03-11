陳煒淡妝打扮低調路人視角生圖流出　真實狀態與上鏡差異令人驚嘆

1996年亞姐冠軍，現年52歲的陳煒 (煒哥) 曾因首段婚姻淡出幕前4年，2012年轉投TVB復出，憑住出色的演技慢慢由配角走上一線花旦再創事業高峰。去年她夥拍宣萱合作台慶劇《巨塔之后》互飊演技再成熱話，並憑該劇再次衝擊「最佳女主角」，入圍角逐視后殊榮。陳煒多年來一直keep住有人氣，不論在香港抑或在內地都有不少粉絲。陳煒於2022年9月與醫生陳國強結婚，再嫁後的她與第二任老公十分恩愛，生活幸福。

陳煒在《巨塔之后》與宣萱演技「大鬥法」，其演技及低胸打扮令網民看得眼甘甘。（劇集截圖）

陳煒在社交平台大晒水著靚相。（官方提供圖片）

驚現停車場曝光真實狀態

昨日有網民於社交網分享了在停車場偶遇陳煒的片段，發文寫道：「地下車庫取車，偶遇TVB明星陳煒！真人高挑氣質絕，皮膚好到發光，狀態超讚，本人比電視還好看。」大讚陳煒真人比上鏡更加靚女，無論樣貌身材以至膚質和氣質都是一絕。片中可見，陳煒紮起頭髮，化了淡妝，身穿卡其色長款乾濕褸，內襯黑衫黑褲襯黑色波鞋，打扮低調得來散發星味。她獨個兒現身停車場，一隻手拿住手機在傾電話，另一隻手抽袋，邊講電話邊向前行，感覺相當有型，她並未察覺到有人在拍她。不少網民都驚嘆她的路人視角生圖好好看，留言說：「氣質太好了，隨便走走都像在拍戲！」、「氣質真的好好」、「女神就這樣朝我們走來」。

(勇哥在香港@小紅書)

(勇哥在香港@小紅書)

(勇哥在香港@小紅書)

(勇哥在香港@小紅書)

(勇哥在香港@小紅書)

(陳煒ig)

(陳煒ig)

(陳煒ig)