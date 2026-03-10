港姐陳詠詩口誤爆到「外家」拜年 急補飛：係男友屋企慣咗咁講

港姐冠軍陳詠詩今日（10/3）現身將軍澳電視城，出席無綫舉行的《丙午年新春團拜嘉年華》，以一身喜氣洋洋造型亮相，笑容滿面向傳媒送上新春祝福。這位去年奪得港姐冠軍、近日頻頻為台慶節目及主持工作跑線的新晉花旦，心情明顯輕鬆，向在場傳媒熱情送上新春祝福。

陳詠詩今日出席出席無綫舉行的《丙午年新春團拜嘉年華》。（葉志明攝）

新年返「外家」拜年

談到新年行程，陳詠詩接受《香港01》訪問時表示：「被問到新年假期行程時，神情開朗地說自己也終於有機會放慢腳步：「今年過年好開心，終於可以返外家拜年，見見長輩同親戚，食吓團年飯，感受返節日氣氛。」她笑著補充一句，「其實我指嘅『外家』係男朋友屋企，哈哈，慣咗咁講！」

陳詠詩狀態大勇。（葉志明攝）

認愛穩定 事業感情並行

問她是否認定男友為結婚對象時，陳詠詩稍為靦腆地回應：「咁大家都穩定啦，感情一直都好好，家人亦好支持我哋，依家大家都係以事業為主，不過未來一步步嚟啦。」

自爆「肥咗兩磅」 收利是過兩萬

談到過年賀年美食，她忍不住笑道：「其實真係有食多咗少少！好多糕點、煎堆同賀年食物，好難忍口，應該有肥返一兩磅咁上下，不過都值得啦，新年氣氛最緊要開心嘛！」至於利是收成，她更笑言今年可算「豐收之年」：「其實好開心，好多前輩同公司同事都比咗我利是，暫時計過啲額度，大約有兩萬蚊左右。不過仲有啲未拆，所以都唔係好清楚最終總數。下次開咗再同大家分享！」