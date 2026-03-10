美國影帝添麥菲查洛美成都宣傳新戲　賣霉豆腐睇大媽舞：像新疆人

30歲美國演員「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）早前憑《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）成史上最年輕金球影帝，亦因此片第三度提名奧斯卡影帝，成為今屆大熱門封帝人選之一！惟添麥菲查洛美於一次訪談節目中，竟輕言：「芭蕾舞與歌劇已經無人再在意！」失言行為引起藝術界及愛好人士強烈反感，遭歌劇演員、芭蕾舞蹈員及相關組織聲討。不過添麥菲查洛美一於懶理外界評論，近日到了內地成都宣傳新戲，大賣霉豆腐，留鬚再加外國人立體五官被指激似新疆人。

添麥菲查洛美成都睇大媽舞

添麥菲查洛美日前現身成都。他穿上宣傳新戲的外套，背脊印有「中國」兩個大字，誓要打入內地市場。添麥菲查洛美在街頭公園周圍行，見到人便微笑打招呼，見到廣場大媽舞，添麥菲查洛美開心舉機自拍，又與阿伯在鋪頭飲茶。

添麥菲查洛美自2017年主演男同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）後，已在全球爆紅。（《以你的名字呼喚我》劇照）

添麥菲查洛美賣霉豆腐：像一個憨厚的新疆朋友

最令人驚訝的是，添麥菲查洛美竟「瞓身」賣霉豆腐。有人拍下添麥菲查洛美賣霉豆腐的片段，添麥菲查洛美拎住豆腐，用拍片者用手掂豆腐時，他大曬普通話笑鬧：「你甚麼意思！」並用乒乓球拍切豆腐。

添麥菲查洛美的立體五官，再加上鬍鬚，不少內地網民指他激似新疆人，「像一個憨厚的新疆朋友」、「已經不是甜茶了，是陳茶」、「可曾烤過甚麽羊肉串」、「本來就長得像新疆人，這中文開口更像了哈哈哈哈哈哈」、「他是中東人還是新疆人？」

