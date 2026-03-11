炎明熹強大藝術基因大爆發　畫壁畫盡顯藝術天份

樂壇小天后炎明熹（Gigi）自從今年初正式宣布強勢復出，加盟新唱片公司後，人氣再度攀升！除了歌唱事業迎來新突破，Gigi在學業和個人興趣上亦不遺餘力。目前正於香港理工大學修讀時裝（榮譽）文學士組合課程的她，日前在社交平台上載了一段親手繪畫壁畫的短片，大晒極具水準的畫功，令一眾「Gi炎粉」（粉絲暱稱）及網民大為驚嘆，紛紛留言大讚她「果然有藝術天份」。揮別過去的合約風波，Gigi如今簽約新公司備受力捧，可謂事業、學業與個人才華全方位大爆發！

大騷畫功！（IG/@yiminghay）

理大時裝設計高材生 強大藝術基因大爆發

日前，Gigi分享畫壁畫的花絮照片，一身休閒打扮的她非常溫柔，手執畫筆站在巨大的牆壁前，神情專注地勾勒線條與上色。Gigi的藝術天份絕對有迹可尋。她目前正於香港理工大學修讀時裝設計相關課程，理大的時裝學系在亞洲乃至全球都享有盛名，對學生的美學觸覺、設計邏輯以及繪圖能力都有極高要求。Gigi能夠兼顧繁忙的演藝工作與繁重的學業，足見她對藝術設計充滿熱誠。

Gigi專注於當下的創作過程。（IG/@yiminghay）

認真畫畫的Gigi最迷人。（IG/@yiminghay）

音樂以外的隱藏才華。（IG/@yiminghay）

資源大爆發全方位發展

除了在藝術領域大放異彩，炎明熹近期的演藝事業發展更是全城焦點。回顧過去一段時間，Gigi曾因與前東家無綫電視（TVB）的合約續約問題而遭遇一段「雪藏期」，曝光率一度大減，令不少歌迷感到憂心。然而，踏入2026年，Gigi終於迎來事業的春天，簽約新公司後，Gigi的待遇可謂迎來了「天后級」的躍升。據悉，Sony Music對這位年僅20歲的樂壇小天后寄予厚望，動用龐大資源，將由內地、香港及台灣三地團隊聯手力捧，為她度身訂造未來的發展藍圖。

炎明熹決心與以往的鄰家少女形象告別。(ig@yiminghay)