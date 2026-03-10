五月天臨時cut港騷頭場惹鐵粉不滿失望　網上訴苦感零尊重惹爭議

今年是五月天成團29年，五月天較早前公佈，2026年會於香港、台北、北京三地與歌迷見面。自演出日期公布後，許多歌迷都期盼能在3月29日「成團日」，與五月天一起慶祝這個別具象徵意義的日子。而五月天 [#5525+1 回到那一天] 香港站四場演出日期，將調整為3月25、27、28、29日舉行，正式加入3月29日生日限定。而團隊經審慎評估後，原定於3 月 24 日舉行的場次將會取消。主辦方將會為已購買3月24日場次的觀眾辦理退票安排，所有費用將全數原路退回至用戶購買門票付款帳戶。

五月天2026生日限定版：Facebook。(公關提供)

可是該消息一出，早前已經買了24日場次的五月天粉絲 (五迷)，有不少都在社交網上發文留言大呼失望。有不少「苦主」指主辦方於取飛前一日先公布好過分，如此一刀切24日場次令很多鐵粉都覺得「0尊（0尊重）」，令人覺得是「隨便取消」。部分粉絲甚至質疑取消24日場次，可能是因售票情況影響，因為29日「生日場」肯定會有大批五迷搶飛，不少五迷更表示將不會購買29日入場票，並祝其他五迷好運。有五月天的鐵粉表示當初是以優先購票形式購買了24日的場次，然而辛苦搶到門票卻被突然取消場次，生氣之餘也大感失望。年資十幾年的五迷表示自己年年五月之約都會去，指現場粉絲的熱情、氛圍，的確是取代不了：「我本身就睇一場，依家搞到我飛又無，時間又浪費晒」、不少五迷都好嬲：「完全唔被尊重」、「我哋用心對待珍惜每一個可以入場嘅機會、但主辦完全唔當大家一回事」。

網民留言討論事件。(threads截圖)

五月天粉絲發文留言表示不滿。(threads截圖)

五月天粉絲受cut場影響。(threads截圖)

五月天鐵煬感失望。(threads截圖)