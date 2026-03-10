28歲星二代一入行即驚傳婚變　第一次正式返工極緊張：腦一片空白

「Benz雄」許紹雄之女許惠菁跟隨爸爸腳步入行，早前宣布加盟林盛斌及鍾楚霖旗下的棋人娛樂，出道做司儀。2023年早嫁作人妻的她，當日記者會上被催促找對象，惹來婚變疑雲！對此許惠菁僅指「事業為重」，又指純粹配合大家，不欲多提婚姻狀況。許惠菁一出道便傳婚變，但依然備受Bob力捧，加入公司不久即上陣主持方力申演唱會記者會，她發文透露第一次返工「緊張到有幾次都爭啲成個腦一片空白」。

許惠菁（Charmaine）曾在爸爸許紹雄支持下，在新加坡打造飲食王國。(ig圖片）

許惠菁。(ig@charmainexhui)

許惠菁入行首個工作主持方力申記者會

許惠菁在Instagram分享與方力申的新舊合照，原來兩人早在10年前已相識。相比10年前，許惠菁瘦了又靚了，由少女蛻變為成熟大人，女人味十足。

許惠菁發文抒發首次做司儀的感受，她坦言記者會主持期間，有幾次緊張到腦袋一片空白，幸而大家包容：「今日有幸第一次正式做司儀就係小方演唱會嘅記者會 真係特別特別緊張亦都覺得自己有超級無敵大嘅進步空間 衷心好多謝 @alexfongliksun 同今日在座嘅咁多位鼓勵同包容 雖然緊張到有幾次都爭啲成個腦一片空白，但係緊張唔係一個藉口去俾自己做得唔夠好 再次感謝咁多位俾我嘅支持同機會，我會努力繼續學習，做得更加好，會對得住大家俾我嘅愛護，請大家繼續多多指教」。不少藝人都留言祝許惠菁加油。

許惠菁入行首個工作便是主持方力申演唱會記者會。（IG圖片）

兩人早在2016年已相識。（IG圖片）

許惠菁獲多位藝人留言鼓勵。（IG圖片）

許惠菁（Charmaine）爸爸是許紹雄。(ig圖片）

許惠菁分享了喪父後的心路歷程，談到失去摯親的痛楚。(影片截圖)