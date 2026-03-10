魏駿傑攜新歡愛女拜神洗衰氣　被前妻背叛後曾承諾女兒終身不娶

電影《尋秦記》叫好叫座，連帶片中演員大受歡迎！早前《第44屆香港電影金像獎》公布入圍名單，《尋》片狂掃11項提名，當中入行31年、今年「入五」的滕麗名（阿滕），首度強勢競逐「最佳女配角」。近期人氣急升的她，受訪時罕有重提舊情，令舊愛魏駿傑的名字再次浮上面。幾年前被前妻張利華背叛的他，離婚後做單親爸爸獨自撫養女兒，更因女兒一句話承諾終身不再娶，不過近日他卻被拍得攜著新歡去西貢拜神，15歲女兒Jessica亦有同行，三口子相處融洽。

入行31年、今年「入五」的滕麗名（阿滕），首度強勢競逐金像獎「最佳女配角」。（劇照）

撇滕麗名戀嫩妻變「渣男」 慘遭背叛離婚陷雙重打擊

現年58歲的魏駿傑，1992年加入無綫時憑著高大靚仔的外型，火速晉升一線小生，近日更盛傳當年無綫開拍《尋秦記》劇集時，高層心目中「項少龍」的第一人選竟然不是古天樂，而是當年備受力捧的魏駿傑，這段陳年秘史確實令外界對他重新關注。當年他與阿滕因拍攝《陀槍師姐》戲假情真，可惜相戀9年後於2007年突爆分手。當時他聲稱對阿滕「失去愛情感覺」，翌年卻與年輕廿載的重慶大學生張利華閃婚，並誕下女兒Jessica。這令他從此背上「渣男」之名，形象直插谷底，只好轉戰內地及在西貢開泰國餐廳謀生。可惜好景不常，張利華先後與單車手及外籍銀行家傳緋聞，2020年初女方更向傳媒暗示兩人已5、6年沒有性生活，婚姻名存實亡；最終魏駿傑承認離婚，做單親爸爸獨力撫養愛女。

魏駿傑與阿滕因拍攝《陀槍師姐》戲假情真，可惜相戀9年後於2007年突爆分手。（劇照）

魏駿傑分手翌年即與年輕廿載的重慶大學生張利華閃婚，並誕下女兒Jessica。這令他從此背上「渣男」之名，形象直插谷底。（微博圖片）

零收入萬念俱灰險輕生 靠愛女一念救回一命

這段日子對魏駿傑來說絕對是人生谷底。他曾憶述當時家庭和事業雙重重創，再加上撞正世紀疫情，萬念俱灰下竟萌生輕生念頭：「2020年係非常難過嘅一年，我要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘！」幸好，在最黑暗的時刻，是女兒將他從死亡邊緣拉回來：「係我個女救番我，因為當時我想起佢唔可以冇咗我，於是我將隻腳踏返落嚟。呢件事唔可以畀我個女知，我喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世。」

張利華先後與單車手及外籍銀行家傳緋聞，及後魏駿傑承認離婚，做單親爸爸獨力撫養愛女，他直言當時家庭和事業雙重重創，再加上撞正世紀疫情，萬念俱灰下竟萌生輕生念頭。（資料圖片）

前妻投身保險界變富婆 年賺500萬狂晒奢華生活

這邊廂魏駿傑經歷死過翻生，那邊廂前妻張利華離婚後卻活得多姿多彩。除了容貌和身材大蛻變，更在「保險女王」王玉環的帶領下殺入保險界，並成功晉身「百萬圓桌」行列。早前她更在社交平台高調宣布，已達到2025年度「頂尖會員（TOT）」標準，年薪近500萬元！成功躋身上流社會的她，經常在社交網大晒周身名牌、出入高級餐廳及周遊列國的照片，生活極盡奢華。

前妻張利華離婚後卻活得多姿多彩。除了容貌和身材大蛻變，更在「保險女王」王玉環的帶領下殺入保險界，並成功晉身「百萬圓桌」行列。（微博圖片）

張利華更在社交平台高調宣布，已達到2025年度「頂尖會員（TOT）」標準，年薪近500萬元！成功躋身上流社會的她，經常在社交網大晒周身名牌、出入高級餐廳及周遊列國的照片，生活極盡奢華。（微博圖片）

勁減66磅化身廿四孝「女兒奴」 悔恨立誓終生不娶

相反，作為單親爸爸的魏駿傑選擇與女兒相依為命。曾因女兒一句「你淨係可以愛我一個」，他許下「終生不娶」的承諾。為了養家，2023年他發奮狂減66磅，重拾靚仔樣進駐內地社交平台帶貨，這位不折不扣的「女兒奴」平日不僅親自下廚煲湯，更接送返學，又安排女兒學田徑和低音大提琴，坦言：「只要她開心就好，別給她壓力。」不過隨著女兒已經15歲變得懂事，重新振作的他坦承對當年「終生不娶」的承諾感到後悔，直言願意再闖情關，只是短期內不會再婚。

作為單親爸爸的魏駿傑選擇與女兒相依為命，這位不折不扣的「女兒奴」平日不僅親自下廚煲湯，更接送返學，更為女兒許下「終生不娶」承諾。（抖音圖片）

攜新歡愛女西貢拜神求平安 平淡家庭樂勝過物質享受

愛情說來就來，日前，魏駿傑被《東周刊》捕獲帶同頭戴Cap帽、身穿白色風褸包到冚的「新歡」，以及愛女Jessica現身西貢天后廟拜神，現場所見魏駿傑對拜祭儀式非常熟悉，細心指導女兒和新歡。三人雙手合十誠心稟神，隨後他更陪同新歡捧著衣寶跪拜化寶，期間不經意露出右手的「六字大明咒」及小腿的「禪」字紋身。雖然三人話題不算多，但魏駿傑全程體貼照顧兩位女士，最後結伴搵食。千帆過盡的魏駿傑，如今不僅有乖女在旁，更有新歡相伴，這種腳踏實地的平淡家庭樂，與前妻的物質追求明顯南轅北轍，或許這才是他目前最想要的幸福。

日前，魏駿傑被《東周刊》捕獲帶同頭戴Cap帽、身穿白色風褸包到冚的「新歡」，以及愛女Jessica現身西貢天后廟拜神，現場所見魏駿傑對拜祭儀式非常熟悉，細心指導女兒和新歡。三人雙手合十誠心稟神，隨後他更陪同新歡捧著衣寶跪拜化寶。（抖音圖片）