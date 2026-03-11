視帝陳展鵬劇集被大幅減產　北上東莞搞晚宴吸金網民震驚價錢

視帝陳展鵬自從他完成拍攝新劇《玫瑰戰爭》之後，似乎暫時未有新劇開拍的消息。處於「空窗期」的他並沒有停下腳步，反而積極開拓內地市場，頻頻舉辦見面會及北上登台「搵真銀」。近日，有內地旅行社在小紅書上官宣，陳展鵬將於4月在廣東東莞舉辦一場「復活節限定晚宴」，門票價格曝光後，瞬間引起大批網民熱烈討論。

陳展鵬明星晚宴。（小紅書照片）

《玫瑰戰爭》後迎空窗期 轉戰內地吸金力強

陳展鵬作為TVB的一線小生，劇集產量一向穩定。然而在拍畢重頭劇《玫瑰戰爭》後，展鵬迎來了難得的休息檔期。雖然未有新劇在身，但身為一家之主的他絕不放過任何賺錢機會。近年香港藝人北上發展成為大趨勢，除了拍攝內地劇集及參與綜藝節目外，各類型的商演、登台及粉絲見面會亦是收入的重要來源。

重頭劇《玫瑰戰爭》。(小紅書照片)

早前搞見面會。（IG/@rucochan）

陳展鵬憑藉多年來在TVB累積的高知名度，在廣東省一帶擁有極高人氣。據悉，他最近頻繁穿梭中港兩地，除了早前的粉絲見面會外，今次更搞搞新意思，以「明星晚宴」的形式與內地粉絲進行近距離互動，可見其吸金策略相當靈活多變。

密密登台！（IG/@rucochan）

東莞復活節晚宴細節曝光 ¥498一位包食包睇騷

近日，內地旅游社在社交平台小紅書上高調發布宣傳海報，宣布距離「陳展鵬明星晚宴」還有28天。根據帖文資料顯示，這場名為「陳展鵬復活節限定晚宴」的活動將於4月份在廣東東莞隆重舉行。主辦方更公開了具體的收費標準：單人門票為¥498/位，如果是一大班朋友或家人同行，更可以選擇包枱套餐，價格為$4680/圍（10人一桌）。

帖文一出，即時惹來網民極大迴響。不少網民對於這種「食飯兼睇明星」的賺錢模式感到驚訝，紛紛留言表示：「原來而家可以咁樣賺錢？」、「買張飛可以食飯又有得睇視帝，好似幾著數」、「以前登台多數喺商場或者酒吧，估唔到依家興搞晚宴」。以¥498的價錢來說，相比起動輒上千元的演唱會門票，對於想見偶像一面的粉絲而言，這個定價算是相當親民且具吸引力。

陳展鵬為生計曾去地盤工作，（葉志明 攝）

網民好奇晚宴食啲乜？ 大會親回：地道粵菜佳餚

除了關注票價及陳展鵬的表演內容外，一眾「食花生」的網民將焦點放在晚宴的菜式上。畢竟活動標榜「晚宴」，不少網民在帖文下方留言追問：「其實¥498包啲咩食？」、「會唔會淨係得幾碟小菜？」、「有冇鮑參翅肚食？」。

面對網民對菜單的踴躍提問，主辦方亦迅速在留言區作出回應，派定心丸。大會回覆指：「關於菜品，我們安排了地道粵菜佳餚，確保賓客在欣賞表演的同時，也能享受地道風味。」雖然未有公開詳細餐單，但強調是「地道粵菜佳餚」，相信是以符合廣東人口味的精緻菜式為主，務求令粉絲有視覺與味覺的雙重享受。對於粉絲來說，這種「零距離」的互動體驗，正是¥498門票的最大價值所在。