公屋出身視后離巢變8億女主角　勤力開工吸金收大禮興奮掩嘴狂笑

TVB視后李佳芯 (Ali) 離巢後，先是自組工作室，在飲食界商人黃浩太太、前港姐徐菁遙推薦下獲睇中，一次過簽下投資約8億港元的黃浩電影王國三部合約，正式進軍大銀幕！ 李佳芯首部作品已於今年1月22日在台灣台中開鏡，備受矚目。此外，李佳芯今年憑陳維冠執導、張繼聰主演的《金童》，首獲「最佳新演員」提名。日前李佳芯收到金像獎場刊，見到自己個名印在場刊極興奮，更指：「好似已經攞咗獎咁啦！」

李佳芯。（葉志明攝）

李佳芯（Instagram@aliaime）

李佳芯入圍金像獎最佳新人收場刊極興奮

日前有人上載片段。李佳芯穿上一身白色衫，身處片場開工。期間有人送上金像獎場刊，李佳芯見到即雙眼發光，掩嘴興奮狂笑道：「我見到張繼聰有Post出嚟呀！原來新人都有㗎？我嗰刻見到以為新人應該冇啩！」

李佳芯打開場刊，她開心道：「因為佢印咗我個名！我係最佳新人，我會永遠記住自己係新人，繼續學習，多謝！」她又取出水樽紀念品，並笑說：「好似已經攞咗獎咁，因為有我個名，同埋提名個名。」

李佳芯有份演出張繼聰的《金童》。（劇照）

李佳芯入圍最佳新人。（香港電影金像獎圖片）

李佳芯被指出身公屋打拼變視后吸金力暴增

李佳芯最後一部TVB電視劇《麻雀樂團》已播出。李佳芯2005年模特兒出道，做過有線體育主持，再入TVB效力12年。據報道指，李佳芯自小與家人居住在柴灣興民邨，由低做起變一線演員，吸金力暴增，多次搬屋愈住愈豪，曾一度搬至大角咀一帶居住，更於2023年「升呢」進駐港島薄扶林的貝沙灣豪宅，出入由數名工作人員護送。李佳芯曾否認新居特別豪，認為是屬於自己人工可負擔得到的水平。

李佳芯收刊金像獎場刊極興奮。（小紅書）

好開心。（小紅書）

李佳芯曬出印有自己個名的場刊。（小紅書）