袁文傑古巨基出席藝訓班聚會　 《回魂夜》女鬼絕跡多年激罕露面

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋，曾於亞視效力多年的他，其實出身自TVB第四期藝員訓練班，日前袁文傑與一班藝訓班同學聚會，他上載了一段短片，並寫道：「好開心超興奮一個晚上，亦都係我哋呢班同學仔女認識35週年的日子😊😆感謝基仔安排一切，一句：彼此珍惜相見的時間，過去。現在，將來…亦要感恩May姐傅月美老師及張之鈺老師的教導，我哋呢班同學仔，係一世嘅同學仔😆仲有新加入6歲大嘅靚仔同學Kuson 👍🏼😆我哋係第四期藝員訓練班！」

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋。（IG@yuen_man_kit）

成功入屋！（IG@yuen_man_kit）

高大有型。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與一班藝訓班同學聚會。（影片截圖）

古巨基。（影片截圖）

古巨基帶同大仔Kuson一起出席。（影片截圖）

表情多多。（影片截圖）

十分鬼馬！（影片截圖）

袁文傑古巨基出席藝訓班聚會 譚淑梅激罕露面

片中所見，古巨基帶同6歲大仔Kuson一起出席，以校服Look現身的Kuson完全不怯場，對着鏡頭表情多多，十分鬼馬，相當精靈！而同場還有不少久未露面的藝人，包括曾主持《閃電傳真機》的Idy姐姐顏菁葦，以及曾在周星馳電影《回魂夜》中飾演李太的譚淑梅（Carol）。譚淑梅在90年代入行，曾主持《都市閒情》，亦曾演出多套劇集，其後轉戰影圈，當中她在1995年電影《回魂夜》中飾演李太，被周星馳殺死多次又救活，身穿紅衣回眸的一幕驚艷眾人。

TVB第四期藝員訓練班。（影片截圖）

回憶。（影片截圖）

回憶。（影片截圖）

大合照。（影片截圖）

曾主持《閃電傳真機》的Idy姐姐顏菁葦（左二），以及曾在周星馳電影《回魂夜》中飾演李太的譚淑梅（右二）。（影片截圖）

激罕露面！（影片截圖）

譚淑梅在1995年電影《回魂夜》中飾演李太。（影片截圖）

角色令人留有深刻印象。（影片截圖）

經典。（影片截圖）

發誓要報仇。（影片截圖）

臨死前發誓在回魂之夜回來報仇。（影片截圖）

臨死前發誓在回魂之夜回來報仇。（影片截圖）

身穿紅衣回眸的一幕驚艷眾人。（電影截圖）

經典。（影片截圖）

譚淑梅絕跡影壇多年

譚淑梅亦曾拍過《鹿鼎記II神龍教》，飾演「阿珂」李嘉欣的師妹，樣貌清秀，她還曾參演《整容》、《精武英雄》、《孟波》等電影，但一直星途平平，最後一部作品是1998年上映的《生化壽司》，之後就絕跡影壇。

譚淑梅亦曾拍過《鹿鼎記II神龍教》。（影片截圖）

飾演「阿珂」李嘉欣的師妹。（影片截圖）

飾演「阿珂」李嘉欣的師妹。（影片截圖）

樣貌清秀。（影片截圖）

樣貌清秀。（影片截圖）

《整容》。（影片截圖）

成為熱話。（影片截圖）

《公僕II》。（影片截圖）

《怒海威龍》。（影片截圖）