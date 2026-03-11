前港姐季軍突宣布復出挑戰首部舞台劇　婚後榮升過億闊太淡出娛圈

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女。今年1月袁彩雲迎來50歲生日，獲成班朋友大搞Party慶祝，網民紛紛留言大讚正式「入五」的她保養得宜，狀態極佳，更力撐她復出幕前！近日袁彩雲宣布復出，挑戰演舞台劇，令一班粉絲非常驚喜！

袁彩雲宣布復出挑戰演舞台劇

袁彩雲拍片公布消息：「最近好多新認識的朋友見到我，都會說：『好耐冇喺電視見到你演戲喎！』其實我自己都好懷念站在舞台和鏡頭前演戲的感覺。所以我決定復出，挑戰我人生第一個舞台劇。今次的演出會在溫哥華Waterfront Theatre上演，劇名叫做《唔該，轉彎有落》。」據知袁彩雲今次將會與近年回流加拿大發展的前華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）、張柏芝同母異父家姐戴碧芝、組合Soler成員Dino合作，令人期待！

袁彩雲今次將會與近年回流加拿大發展的前華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）、張柏芝同母異父家姐戴碧芝、組合Soler成員Dino合作。（影片截圖）

袁彩雲嫁飲食商人榮升過億闊太

在德國出生長大的袁彩雲精通德語、法語、英語、粵語及國語，曾奪得1996年香港小姐季軍及國際親善小姐，曾與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新拍拖，但戀情僅維持半年。分手後不久，袁彩雲就與現任老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia，一家三口幸福美滿。

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識，兩人在2009年結婚，婚後定居溫哥華。（微博@袁彩雲）

