鍾柔美專訪｜罕談與Eden關係　從無諗過退出娛樂圈：做人係咁㗎啦

現年19歲的鍾柔美（Yumi），童星出身，5年前參加《聲夢傳奇》奪季軍入行，樣子甜美，加上能歌善舞，深受不少男粉絲歡迎。隨著炎明熹（Gigi）離巢、姚焯菲（Chantel）出國升學，本應是Yumi極佳上位時機，可惜一場「Truth Or Dare」（真心話大冒險）」，Yumi不但輸掉遊戲，更誠信破產，令星途受挫。事件發生至今三個月，Yumi曾經聲淚俱下道歉，但網民似乎依然「唔收貨」。日前，她接受《香港01》專訪時，直言無法改變別人的想法，只能做好自己，用作品說話，現階段事業和學業為重。此外，Yumi還交代了如今與緋聞男友劉展霆（Eden）的關係。



現年19歲的鍾柔美（Yumi），童星出身，5年前參加《聲夢傳奇》奪第三入行，樣子甜美，加上能歌善舞，深受不少男粉絲歡迎。（葉志明 攝）

被「毀滅式」爆料

去年12月，Yumi在聖誕節疑錯手在IG分享與緋聞男友劉展霆（Eden）的親吻限時動態後，隨後再被疑似舊同學「毀滅式」爆料，令其一直標榜的「A0」人設徹底崩潰。Yumi 直言流出的照片，是來自她中學時期開的一個私密帳號，「入面全部都係我信得過嘅中學朋友，而且我會分享一啲自己比較私密、淨係想畀佢哋知嘅嘢。同埋嗰個帳號已經唔存在好耐。」但照片在這個時候突然流出，問到可覺得有人處心積慮？Yumi直言事件已發生，不想再去追究「出賣她的人」是誰，換個角度，這是一次讓她成長的課堂：「日後無論係識朋友定係講嘢、做嘢，都要好小心。（事後有無跟咀嘴相個男仔溝通過？）無溝通過。（呢個就係有確認關係嘅嗰一個？）嗯，係。」

去年12月，Yumi在聖誕節疑錯手在IG分享與緋聞男友劉展霆（Eden）的親吻限時動態後，再被疑似舊同學「毀滅式」爆料，令其AO人設徹底崩潰，並引起連串風波。（葉志明 攝）

Yumi被爆出在後樓梯與異性的咀嘴相，她後來承認這是她唯一有確認關係的一個。（網上圖片）

自己決定坦白承認

早前她選擇向大眾道歉，終承認在感情狀況上說了謊。Yumi稱當初上《#後生仔傾吓偈》時，講那個Term（AO）時，沒想過大家會放到這麼大：「無人教我點樣去答呢樣嘢，當時嘅諗法真係太直接、太簡單，所以就選擇咗咁樣去答。」這段時間看到事件不斷發酵，她內心非常自責：「我其實都有怪自己，點解當初要咁樣講呢？所以我最後選擇同大家道歉，講返真相。」Yumi坦言「坦白承認」的決定是她向公司提出的，公司也支持她說出真相，「同大家大家道歉已經係我唯一可以做嘅嘢，而大家寫嘅標籤，或者之後點樣講、點樣寫，我係無法控制，做好自己部分已經夠。」

Yumi稱道歉的決定是她主動向公司提出的。（葉志明 攝）

「頭搖柔美擺」真相

至於在《新城勁爆頒獎禮2025》中那個「頭搖柔美擺」的表情被狠批態度「輕佻」、「囂張」。Yumi解釋那是因為內心極度混亂和很緊張：「我有睇返，咁樣嘅表情的確唔好，製造咗好多誤會，所以呢個真係一個好好嘅課堂，我真係唔係咁嘅意思，日後會更留意自己講嘢嘅態度同表情管理。其實每次做訪問，我都會喺自己嘅內心世界諗好多點樣去表達，但可能我講嘢真係唔叻，表達得唔好，一嚿一嚿、跳來跳去咁，呢樣係我嘅缺點。我身邊嘅人都話『你唔會咁樣做㗎喎』，但我嗰刻真係崩潰嘅。」

鍾柔美在受訪時，被鏡頭捕捉到閉眼、瘋狂搖頭且面露不悅的表情，影片瘋傳後被網民戲稱為「頭搖柔美擺」，狠批她態度囂張、欠缺藝人基本修養。（網上圖片）

否認被公司「雪藏」

事件發生後，Yumi「消失」了一個月，有指她被公司「雪藏」，Yumi斷然否認，直言沒有這回事：「其實係無停過工嘅，我有繼續返學，只係休息時間特別多咗。嗰個月我主要係專心讀書、食嘢、睡覺。」不過Yumi坦言在家的時候也曾因不開心而「亂諗嘢」，有無擔心星途就此結束？她直言：「無，我純碎係怪緊自己。（有無收埋自己唔想出街？）都有。因為唔開心，咁喊都正常嘅，喊少少囉，因為我係一個好快就開心返嘅人，有得飲珍珠奶茶就無事架了。」她笑言所以那陣子胖了不少，最近要勤加跳舞、做運動減肥。

鍾柔美解釋因為當刻內心「好混亂、好崩潰」，所以不自覺做出了「頭搖柔美擺」的表情。（葉志明 攝）

拒看網民評論 內疚媽咪受牽連

至於面對網民如：「大話精」、「厚面皮」等排山倒海的抨擊，Yumi選擇不再看評論：「我有睇過下，但覺得睇嚟都無咩意思。大家寫我嘅標題、點樣Comment，我都無得控制，呢個係大家嘅自由。（有無頂唔住負評冧過？）無，做人係咁㗎啦，我覺得因為呢件事，我會更加堅強。我亦唔想回頭望，希望繼續向前行。（有人覺得Yumi自己打爛一手好牌？）我自己都估唔到有呢件事發生，聽到有人問粉絲會唔會脫粉，但我覺得如果真係真心鍾意我嘅，佢哋自然就會去睇我嘅作品。而其他我真係控制唔到，唯有做好自己作品，用作品去說話。」

反而最令Yumi內疚和自責的是媽咪受到牽連，被傳曾在夜總會工作，「其實大家講呢樣嘢嘅時候，我係唔開心，因為屋企人喺我心入面佔最大部分，由細到大，我要咩，佢哋都俾最好嘅我。同埋佢哋係圈外人，我唔希望因為我嘅事而影響到佢哋。」不過在這最艱難的時刻，家人的支持亦成為 Yumi 的避風港。「媽咪無擔心，反而不斷俾我好多正能量，佢叫我放心，屋企人永遠支持我。」

鍾柔美感激家人在她低潮時的支持，成為她的避風港。（葉志明 攝）

沒想過退出娛樂圈

經歷了人生19年來最沉重的一跤，有沒有曾想過退出娛樂圈？Yumi堅定說：「無。我可以話我好享受依家做緊嘅嘢，鍾意唱歌、鍾意跳舞。（公司高層有無揾你傾偈？）都有嘅，樂小姐提點咗我好多唔同嘅方向，前輩嘅說話我都會記喺心。」她直言在這次事件中吸取了巨大的教訓，包括「朋友嘅信任」以及自己的「言行要謹慎」。被問到會否擔心形象變差影響往後發展，Yumi坦言一定會有少少。問到如何重建誠信？雖然她表示不知道怎麼扭轉局面，「因為每次我講咩都好似唔啱咁」，但會做好自己應該要做的事情來證明給大家看。

鍾柔美沒想過退出娛樂圈，未來日子會用作品說話。（葉志明 攝）

即將踏入「2字頭」的 Yumi，坦言希望擺脫以往「少女、甜美」的既定框架。「我希望大家認識一個大個咗、成熟咗嘅鍾柔美。因為初出道時只有15、16歲，出嘅歌比較少女、甜美，嚟緊踏入2字頭，我希望展示成熟嘅Yumi俾大家睇。」

與Eden順其自然

早前有指Yumi將緋聞男友Eden由「好朋友」降呢為「朋友」，令外界覺得Eden成為事件的「犧牲品」。對此，Yumi大方澄清：「我好想喺度講返，其實『降呢』呢樣嘢，係完全無喺我把口入面講過。」她稱過往亦是一大班朋友一起外出吃飯，至於更仔細的關係，她則不想多談，不希望再因為私事會影響到公司或劇集的宣傳。

早前有指Yumi將緋聞男友Eden由「好朋友」降呢為「朋友」，令外界覺得Eden成為事件的「犧牲品」。對此，Yumi大方澄清：「我好想喺度講返，其實『降呢』呢樣嘢，係完全無喺我把口入面講過。」（影片截圖）

提到公司是否有「禁戀令」限制藝人拍拖，Yumi自言沒聽過這個名詞，對於Eden無辜被網民「起底」，Yumi坦言曾向對方表示不好意思。當被問到Eden是否接受道歉時，她則幽默地說：「佢接唔接受，等佢有機會同大家答嘅時候，你哋就可以問下佢。（大家有無疏遠咗？）順其自然。」

明白娛樂圈發展必然有所犧牲

Yumi童星出身，14歲便參加《聲夢傳奇》入行。她明白在演藝圈發展必然有所犧牲，雖然同年紀的朋友可以自由自在拍拖行街，但她目前心態非常明確：「去到呢個位嘅時候，你就要諗自己究竟想要啲咩。例如我想繼續做呢行，想出多啲歌，就一定要有犧牲。我依家會以工作同埋學業為重，但所有嘢一定係學業為重先。」她更笑言，如果現在有男同學追求，她會選擇「多一個朋友好過多一個敵人」，但會清晰劃界線，朋友就朋友，以免被誤會。經過此役會否怕了拍拖？Yumi直言現在有很多事情要處理，沒特別去想。

鍾柔美坦言很喜歡自己的工作，也明白在演藝圈發展必然有所犧牲，目前會以事業和學業為重。（葉志明 攝）

對幕後工作抱好奇心

目前除了歌手、演員身分外，Yumi還是一名學生，之前由副學士成功銜接升讀香港大學（HKU），現就讀新聞系一年級第二學期的她，坦言雖然吃力，但也非常有趣，因為她對幕後工作充滿好奇：「我想了解幕後嘅工作模式，呢方面我好有好奇心。而且我嗰科都要去訪問人，好似記者咁去寫嘢、諗標題。」被問到將來會否有機會在無綫新聞看到「實習記者鍾柔美」？Yumi透露學校的實習名單中確實有看到公司的名字，感覺很有親切感，但暫時沒有想太多，到時候再算。

現在就讀新聞系的鍾柔美，對幕後工作充滿好奇。（葉志明 攝）

為飾演「劉寶怡」下苦功

另外，Yumi在近期播出的電視劇《臥底嬌娃》中，飾演一名缺乏自信的少女「劉寶怡」，與平日舞台上自信滿滿的她不同，為了演好這個與自己性格南轅北轍的角色，Yumi落了不少苦功：「我會諗返收埋自己嗰一面，因為我不嬲喺舞台跳唱都會充滿自信，要演繹唔自信其實有啲難。我唯有諗返自己青春期、幾年前箍牙嗰陣，仲要係最傳統嘅『鋼牙』，當時覺得自己唔靚、係我最無自信嘅時候。」而這次演戲，正好將她那段自卑的經歷重新挖掘出來，投射到角色身上。

Yumi在電視劇《臥底嬌娃》中，飾演一名缺乏自信的少女「劉寶怡」，與舞台上自信滿滿的她不同。（《臥底嬌娃》劇照）

為了演好這個與自己性格南轅北轍的角色，Yumi落了不少苦功。（葉志明 攝）

感恩邵美琪在旁耐心引導

今次劇中，Yumi飾演邵美琪及關禮傑的女兒。提到與邵美琪的合作，Yumi坦言起初感到壓力：「第一次見邵美琪前輩事我覺得佢有啲惡，但之後發現佢真係超Nice！」她提到劇中二人有不少母女感情戲，甚至有流淚的情節。Yumi坦言哭戲她可以做到，但擔心達不到劇情要求，幸得邵美琪在旁耐心引導：「邵美琪前輩會一步步帶領我，教我可以諗啲咩去入戲，連講對白嘅語氣都會教我。佢真係一個好窩心、超級有耐性嘅前輩，俾到好多能力同支持我。」

鍾柔美感謝劇中媽咪邵美琪在拍攝時，幫助了她很多。（《臥底嬌娃》劇集截圖）

挑戰坐輪椅跳舞

Yumi劇中另一大亮點，是因車禍需要坐輪椅演出的橋段。有跳舞底子的她，直言實際操作比她想像難，「要用好多手力去推個輪，我練咗一兩個禮拜，仲有專業人士教我技巧。練到手都好痛，佢哋叫我帶手套，但我唔想，因為拍嗰陣都無得帶，我想感受嗰種感覺，真係一啲都唔簡單。」她更分享了一件拍攝趣事，在坐輪椅跳最後一幕時，她的動作需要斜坐輪椅並將重心壓向陳瀅，「我好驚自己好重，個輪椅又重，好驚跌。但陳瀅真係好Man，佢竟然托得住我。」

Yumi劇中另一大亮點，是因車禍需要坐輪椅演出的橋段。有跳舞底子的她，直言實際操作比她想像難。（《臥底嬌娃》劇集截圖）