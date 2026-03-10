羅啟豪6月紅館開騷票價惹爭議　否認靠背景關係：主辦欣賞我哋

羅啟豪與譚輝智將於6月聯手登上紅磡體育館開唱，二人都是《中年好聲音》出身，近年人氣急升。據主辦單位公布，演唱會門票分為$1,380及$580兩種價位，掀起網民熱議，不少網民質疑票價定位過高，認為與二人目前的音樂成就及市場號召力不成比例。有網民直言：「當佢哋都可以上紅館開演唱會，實在不明白為何紅館唔批期畀謝安琪再開演唱會？」亦有人比較票價指：「最想講既係憑乜嘢號召力可以賣$1380？仲貴過好多一線歌手，林家謙最貴都係$1080，真係好抵睇。」

「紅館資格」再成熱話

另有網民提起其他紅館開騷歌手作比較，留言道：「前一排仲有人話陳凱詠無資格開紅館，咁呢兩個呢？連出過乜嘢歌都未知。」批評聲音不絕。不過亦有支持者為二人抱不平，認為兩位經歷多年努力，由比賽節目走到能開紅館騷，已屬值得鼓勵的證明，有人留言表示：「票價高低見仁見智，只要有人願意入場支持，就證明佢哋有市場。」

今日（10/3）羅啟豪現身旺角出席嘉許典禮，他在接受《香港01》訪問時表示：「其實票價嗰啲都係由主辦方去安排嘅，我都唔係好清楚佢哋點樣去定，而佢哋為咗令我哋安心啲，就叫我哋專注返喺唱歌度，做好個騷。（會唔會降價？）我諗呢啲由主辦方去決定，因為我冇得太多意見。」

絕對超越不到謝安琪

問到能在紅館開騷有否覺得已超越謝安琪時，羅啟豪即表示：「絕對超越唔到，佢係我好鍾意嘅一個前輩歌手，因為由佢第一隻碟我已經有聽，我知道主辦方申請紅館嘅過程都幾艱巨，我知道佢哋申請咗好多次，我諗我只可以做好自己嘅本分，同埋我覺得支持我哋嘅朋友都會繼續支持我哋，明白到公眾人物，總會遇到一啲嘅負面聲音，我自己係冇去睇，不過係有人同我提過有啲咁嘅事，咁所以都係專注返自己。」

申請紅館入紙成功否認靠背景

對於有網民認為，他們能夠成功申請在紅館舉行演唱會，全憑家庭背景人脈關係，對此，羅啟豪就笑言：「其實真係冇關係，因為呢一個唔係歌手自己出錢，真係主辦睇到我哋欣賞我哋，然後想做就機會畀我哋，叫做幫我哋一把，喺呢個樂壇度進一級。」

