愛回家｜是誰取代了蔥頭萬人迷地位　「張榦」出現連林漪娸都變心

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一直都極受觀眾歡迎，而劇中「蔥頭」（丘梓謙 飾）戲內戲外都十分受觀眾喜愛，但是昨日（9日）一集，蔥頭的地位竟然被動搖？連金主「Madam Ceci」（林漪娸 飾）都要變心。

「張榦」取代了蔥頭

原來取代蔥頭的就是劇中演員「張榦」（曾錦燊 飾），他於劇中的《揸流灘》中飾演男三，一加入時是一個務實的演員，但因為一夜爆紅後，態度360度大轉變。曾錦燊爆紅後對在場的所有演員及幕後都變得差勁，原來是因為背後「有人撐腰」。為他撐腰的人就是林漪娸，所以才讓他在劇中「橫行無忌」，他向林漪娸投訴被「杜演」（李啟傑 飾）欺凌，令李啟傑被辭退，他還說：「如果唔屈你嘅話，我點埋到Ceci身？我呢啲『二打六』，唔似你有後台，我要搵靠山㗎，本身我都唔知可以樣埋Ceci身，不過今次都要多謝杜演哥你。」曾錦燊那副嘴臉，簡直就是「人人喊打」。

曾錦燊京劇大師上身瞬間變臉

當然李啟傑就把丘梓謙推出來表示林漪娸很喜歡他，可以讓他「用美色叫Ceci炒咗佢」，結果李啟傑的如意算盤打不響。曾錦燊一見到林漪娸出現，即表現出一副受害者的姿態，讓林漪娸於心不忍，連「蔥頭」都不放在眼內。

