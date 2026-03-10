東張西望｜梁敏巧追撃獸父10幾樓跑落街　衝出馬路再反轉半個旺角

TVB節目《東張西望》今日（10日）一集繼續講到「獸父三人行事件」，節目組經過精心部署及策劃後，在獸父的「建議」下在旺角一賓館租了房，而且在四周安排了很多人手等著截撃獸父。最後獸父亦如願出現在賓館房間，而在房間裡等著的就是「東張女神」梁敏巧。

獸父開門入房梁敏巧就馬上表明身份

獸父開門入房「身都未轉」時，梁敏巧就馬上表明身份：「hello，你好啊，我哋係《東張西望》㗎！」話未說完，獸父已經馬上開門「閃人」。獸父奪門而出後，梁敏巧亦馬上追出問：「做乜走啊？可唔可以講吓發生咩事呢？做乜走呢？」節目組其他人亦馬上出現「包抄」獸父，而獸父只用手上的袋擋著樣子就跑。

梁敏巧一邊跑一邊說：「我哋聽到你啲錄音喎，你仲講得好開心㗎喎，做乜走到咁啊？講吓啊不如！」梁敏巧不停叫獸父別跑，但獸父一味向前跑，由10多樓跑到地下，而節目組就一直跟隨著跑。獸父下樓後在旺角兜兜轉轉，除了不停轉圈找路外，獸父又衝出馬路，險象環生。

節目組由亞皆老街追至奶路臣街 再追至黑布街

面對著梁敏巧的迫供，獸父只是不停否認此事與自己有關：「唔係我啊！」而梁敏巧問他有什麼回應時，他大聲說：「我梗係否認啦，我都冇做過。」不過獸父走出馬路截車的行為十分危險，絕對是一個錯誤的示範。梁敏巧沒有放過獸父，不停追問獸父所做所作所為，當然他繼續例牌否認。節目組由亞皆老街追至奶路臣街，再由奶路臣街追至黑布街，梁敏巧都邊追邊問，沿途吸引了不少市民圍觀，最後在黑布街遇上了警察，經查問後獸父被警方帶走接受調查。

