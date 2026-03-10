中年好聲音又有兩位歌手離巢　「香港韓紅」重回獨立歌手身份發展

無綫門口的招牌吉祥物TVBuddy一向都是不少人的打卡點，同時亦是離巢藝人必選的打卡位之一，而最近亦多了一個打卡點，就是《中年好聲音》的錄影廠。最近有不少《中年好聲音》的參賽者陸續離巢，先有安雅希，後有林彥言及魏嘉信。今日（10日）林彥言（前名林鉫徫）及魏嘉信分別在社交平台發文表示離開TVB，展開人生另一個新階段。

《中年好聲音》的錄影廠變成打卡點。(facebook圖片)

魏嘉信見盡人生百態

現年42歲曾經做10多年執業律師的魏嘉信，於2022年參加了《中年好聲音》，完成比賽後加入了TVB成旗下藝員。他感觸表示：「呢3年多係度實在經歷咗好多，可以話係人生進化嘅一個重要階段。做律師執業咗10幾年，見盡人生百態，打過無數場仗，呢啲歷練塑造咗今日嘅我；但當踏入另外一個範疇，又發現到另一個世界，將視野擴闊得更大。呢幾年所學習到嘅嘢，彷彿係10年歷練嘅濃縮版。」

他指在TVB遇到不少好友、前輩、合作夥伴等，他並表示會帶著所學的東西，未來在各方面更加努力，繼續為大家帶來歡樂：「希望日後嘅演出能夠帶俾大家歡樂，所講嘅說話能夠讓大家有共鳴，而將來自己嘅歌，能夠感動大家，繼續傳遞愛！」

「香港韓紅」重回獨立歌手身份

另外，現年42歲的林彥言有「香港韓紅」之稱，她是一名歌唱老師，2022年參加《中年好聲音》奪得第八名，2023年簽約TVB後成為旗下藝員。她在社交平台發文表示將會正式離開TVB，展開人生另一個新階段，寫道：「不經不覺，加入TVB嘅日子已經成為我人生中一段非常重要嘅旅程。由當初鼓起勇氣踏上《中年好聲音》舞台，到之後有機會參與唔同節目演出、音樂錄製同公開活動，每一步都離唔開公司嘅栽培同團隊嘅支持。」當然少不了要感謝一班幕前幕後的工作人員：「亦都好多謝曾經同我合作過嘅每一位同事同戰友，你哋嘅陪伴同支持，令呢段旅程充滿溫暖同回憶。」

未來做獨立歌手

林彥言表示自己會帶著在TVB學到的東西，繼續提升自己，更講到自己未來的去向：「未來日子，我會繼續重回獨立歌手身份發展音樂事業。」她更歡迎任何形式的合作。