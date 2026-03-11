蕭潮順聯同周國豐為母校100周年出一分力　用AI技術回復舊人舊事

日前三月八日既是婦女節也同時是民生書院的100周年校慶大日子 ，民生書院在這100年中孕育了不少社會知名人士，商界代表有林建岳、王維基、楊主光和李正培，來自演藝界台前幕後的則包括歌手陳秋霞、彭羚、林志美、演唱會總監蕭潮順、跨界媒體人周國豐和製作人唐婉儀。

林志美、陳秋霞、彭羚。(公關提供)

彭羚。(公關提供)

民生書院在90周年校慶時，校友陳秋霞便特別撰寫了一曲《光與生命》，並由她和兩位師妹林志美及彭羚合唱，道盡每個同學的心聲 ，這也是彭羚久別幕前誠意為母校獻聲。

陳秋霞。(公關提供)

林志美。(公關提供)

作為民生書院的一份子，演唱會總監蕭潮順近年為大家帶來了許冠傑和汪明荃等巨星在紅館的精彩演出，他也是羅啟豪聯乘譚輝智即將舉行的《雙星演唱會》的幕後推手，因此他順理成章肩負起「民生100」視頻的製作。蕭潮順表示能夠幫母校民生書院制作「民生100」視頻，用以紀念和祝賀母校創立100周年深感榮幸，他以現今的AI技術為基礎製作這個視頻，「AI 技術將無數不可能變為可能，今次為母校用AI技術回復非常可觀的舊人舊事，結合多年前陳秋霞、林志美和彭羚曾參與拍攝的畫面，讓大家透過影像認識我們的民生情，了解這一百年香港的變化和進步。」為了令視頻盡善盡美，蕭潮順更找來了師弟周國豐負責聲音導航，師妹唐婉儀領導AI團隊完成製作，大大提升了「民生100」視頻的紀念價值、珍貴性及可觀性。