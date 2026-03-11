80歲馮素波試新嘢學打匹克球減磅　表現動作敏捷如魚得水

馮素波波姐早前新春期間大嚐時令美食，體重也增加了不少磅數，但近期愛上了打「匹克球」的她完全冇有怕，但打波需要對手，波姐特別相約飲食網絡節目「嘆世界突擊隊」的Madam Icy黃婉曼，以及女特務梁茵（Kiko）、 羅堃尉（Karen），男特務鄭詠謙（Mo） 和鄭嘉豪（Rocky），以及於中港全網百萬粉絲的新特務成員Kelly可人，前往位於銅鑼灣鬧市天台的Arcadia內的匹克球場切磋球技。

馮素波在匹克球場切磋球技。(公關提供)

儘管波姐已經超過80歲，但她在匹克球場上彷如如魚得水，無論是發球、旋球和擊球，波姐表現動作敏捷，凡觸球時均能輕鬆處理，讓他們這班後生仔看得目瞪口呆，自愧不如，唯有叫波姐球拍下留情。波姐表示：「可能童年時曾學習粵劇，一直也有練功練氣，所以我的運動細胞和年青人相比尚算可以。而且到我們這年記，真的要盡量去嘗試新事物，這才不枉此生。」

大夥兒切磋完球技後，一眾後輩說要帶波姐補充體力，即時浩浩蕩蕩去了裝修充滿懷舊色彩，於1909年便在廣州成立，現位於旺角鬧市的襟江酒家大嘆懷舊點心和菜式，當中包括素中貴品的蝦籽柚皮、外脆內嫩的金錢雞、蛋香濃郁的古法焗魚腸、鮮香撲鼻的鍋貼小棠菜，菜嫩帶甜，鍋底微焦、外酥內嫩的順德煎釀金魚，以及明火即燒的老襟叉燒。Madam Icy黃婉曼更在現場客串做點心姐姐，推著點心車把美食送到滿臉笑容的食客面前，她说：「和家人朋友一起分享美食是一件很開心的事，就好像和波姐打完波便過來吃點心，聽她分享昔日娛樂圈的有趣事，她更會教我們待人處事的道理，我和一班年青特務也獲益良多，食飽後便相約下次打波減磅，所以大家也非常期待每次和波姐的『相聚一刻』。」他們一眾人在品嘗美食時巧遇食神韜哥，在韜哥安排下，隊員們突擊廚房參觀美食製作過程，全員看過後均豎起大拇指點讚，大家也把握機會和韜哥合照留念。

波姐、《嘆世界突擊隊》和食神韜哥在襟江酒家合照留念。(公關提供)

Madam Icy黃婉曼在襟江酒家客串做點心姐姐。(公關提供)

突擊酒家廚房參觀美食製作過程。(公關提供)