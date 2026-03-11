港姐人妻發文疑與鍾培生劃清界線　怒斥傳聞荒謬：有點常識吧

「百億富三代」鍾培生（Derek）日前參考日漫《進擊的巨人》從其大宅屋頂「飛」落地，再向「民建聯小花」莊雅婷求婚，成為城中熱話，其情史也隨之被翻炒，當中已為人妻的前港姐簡淑兒亦榜上有名，當年簡淑兒曾獲邀上鍾培生打正旗號媾女的 YouTube 節目《Date With 鍾培生》一齊遊大澳，因而傳出緋聞。面對流言蜚語，簡淑兒昨日出Po疑與鍾培生劃清界線。

簡淑兒英文Po反擊

未知是否怕老公麥大力（Derek）吃醋或引起不必要誤會，簡淑兒昨日在IG限時動態罕有地以黑底白字貼出英文聲明。她強硬表示：「There is only one Derek I've ever dated in my life, and he is my husband. Don't be ridiculous please, have some sense.」意指她這輩子只跟一個Derek約會過，那就是她老公。並叫大家：「請不要再這麼荒謬，有點常識吧。」藉此與另一緋聞對象Derek劃清關係。

家族經營珠寶生意

現年36歲的簡淑兒本身出身富裕。據指，她父母為珠寶商人，家中的珠寶金飾生意亦曾多次贊助過TVB及亞視藝人鑽石首飾出席活動，是圈中富二代代表之一。她自小便移民美國，回流參加《2012香港小姐競選》入行，其後簽約TVB，曾出演處境劇《愛•回家之八時入席》，因樣子甜美，笑時會出現腰果眼，被封為「宅男女神」，但在TVB未有太大發展，至2022年離巢外闖。有指她參選港姐後一直與家姐同住九龍站上蓋凱旋門近2000平方呎豪宅。

去年升呢人妻

去年4月初，簡淑兒與機師男友麥大力在意大利古堡舉行夢幻婚禮，其後再在5月底於金鐘五星級酒店舉行婚宴，榮升人妻！兩人婚後甜到漏，不時夫妻檔拍片，而簡淑兒即使升呢人妻，仍不時大方分享三點式泳照，大騷Fit爆魔鬼身材，深受網民喜愛。

