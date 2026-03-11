陳浩民夫妻驚險從杜拜返港走過鬼門關　長輩犧牲自己讓他們先回國

現年56歲的陳浩民，與40歲的內地模特蔣麗莎（Lisa）於2011年結婚，婚後育有三女一子，一家六口向來幸福美滿。早前兩人身處阿聯酋杜拜意外捲入當地突發的戰火之中，蔣麗莎當時更在社交平台發出緊急警報截圖，直言是「人生第二次收到轟炸警報」。他們夫妻倆在當地經歷了連日的擔驚受怕，終於在3月4日深夜平安降落香港。兩人回家後隨即在社交平台上開Live至5日凌晨，報平安之餘詳細講述了這趟猶如在鬼門關前走一遭的逃生心路歷程。

日前蔣麗莎就在社媒發出緊急警報截圖，直言「人生第二次收到轟炸警報！」（抖音）

蔣麗莎亦表示杜拜飛香港的普通機票約1萬元左右，闢謠了網傳「幾十萬甚至幾百萬一張」的天價機票傳聞。（抖音）

澄清花上百萬才能回港的謠言

昨日在圈中人緣極佳的公關鄭紹康於社交網分享了他與陳浩民夫妻飯聚的片段，他趁機訪問了兩人這次返港經歷的困難和感受，發文寫道：「陳浩民蔣麗莎二人剛從廸拜回來，返香港的過程一點也不容易，登機起飛後還須90分鐘才能抵達安全領空，在香港機場降落的一刻真的要高呼『回家真好』」。陳浩民和蔣麗莎澄清了要花上百萬才能回港的謠言。他們表示當日買機票回家是剛好打開手機想踫運氣，就看到剩餘兩張機票，也不知是好彩抑或是不好彩。蔣麗莎說：「因為跟我爸爸媽媽一起，我要先買票給他們回去，但我媽媽一直在哭說不行，要讓我們先回去，說我們還有四個小朋友要照顧，還需要賺錢去支持這個家。幸好買完這兩張票之後，我們又刷到有機票。我買給父母的機原是一萬一千元人民幣一張，但是我們兩張機票加起來才一萬一千元。」他們又表示現時全世界最安全的國家一定是中國。

陳浩民夫妻與鄭紹康飯聚。(鄭紹康ig截圖)

陳浩民夫妻與鄭紹康飯聚。(鄭紹康ig截圖)

陳浩民夫妻講述返港經過。(鄭紹康ig截圖)

陳浩民夫妻講述返港經過。(鄭紹康ig截圖)