鄧兆尊爆曾因一句說話得罪陳志雲　嚇怕拒合作 ：一雪就雪咗9個月

由吳家樂和鄧兆尊主持的網台節目《娛樂好好玩》，暢談娛圈熱話之餘，又不時大爆圈中秘聞，吸引不少網民追看。在日前播出的節目中，吳家樂表示開心自己都算見證過娛樂圈的輝煌時期和變遷，唯一是未曾在當年的廣播道工作過，直到近年主持港台節目才補回遺憾。拍檔鄧兆尊則表示港台他做過，也很想試試到商台開咪。不過當吳家樂提到「大師唔係話咩......」時，鄧兆尊即即耍手兼擰頭說：「唔好了，我唔鍾意同大師做，大師太厲害了，佢言詞太高了，我頂唔住！」吳家樂驚訝追問：「你都頂唔住？」鄧兆尊直言：「頂唔住！之前我講錯句嘢都雪咗9個月。」他隨即分享了一段鮮為人知的往事，雖然他沒有指名道姓，但當網民問是否陳志雲時，他沒有否認。

由吳家樂和鄧兆尊主持的網台節目《娛樂好好玩》，不時大爆圈中秘聞，深受網民喜愛。（Youtube@娛樂好好玩）

在日前播出的一集中，鄧兆尊希望有機會嘗試到商台工作。（Youtube@娛樂好好玩）

鄧兆尊一句「無用 Call 機」 換來九個月雪藏

鄧兆尊憶述有一次「大師」跑著經過他身邊，語帶玄機地問：「鄧兆尊，聽講你嗰陣時唔覆機個喎？」鄧兆尊當時口直心快，老實回答：「大師，我無用Call機（傳呼機）好耐喇，因為嗰時已經無Call機。無諗到就係呢句嘢，一雪就雪咗我9個月！」吳家樂笑言：「都要睇環境嘅，今時今日嘅鄧兆尊...唔覆你咪唔唔覆你囉！」鄧兆尊霸氣說：「我雪返你啊！」他再解釋：「嗰時真係無Call機嘛，我又唔係整蠱人。」

鄧兆尊坦言不喜歡與陳志雲一起開咪，皆因對方言詞太厲害！（Youtube@娛樂好好玩）

陳志雲出名口才好、轉數快。（IG圖片）

演藝圈打招呼是學問

吳家樂身同感受，直言娛樂圈生存不易，「有時打招呼又死，唔打招呼又死。要你死，你就係要死。」鄧兆尊笑言那要看你「紅運當頭」還是「黑過墨斗」了。吳家樂稱例如在餐廳（Canteen）路過，看你當刻「時運高，還是時運低」，如果撞到「唔應該撞到嘅人」，鄧兆尊補充：「『哦，吳家樂，你無望我。得了，（雪藏）三個月啦。』真事來的，唔好以為講笑。」吳家樂解釋：「有時真係望唔到，唔知，或者打咗招呼，你又睇唔到。」他們慨嘆以前連行路都要小心翼翼，相比之下，現在的工作環境已相對簡單很多。

鄧兆尊憶述當日陳志雲「經過」他身邊時，兩人的對話。（Youtube@娛樂好好玩）

吳家樂和鄧兆尊直言在演藝圈，打不打招呼都係學問。（Youtube@娛樂好好玩）

傳統電視業轉型

吳家樂亦表示，現在的演藝環境已完全不同，傳統電視業正經歷轉型：「依家大家嘅娛樂、資訊、睇留言全部都喺手機度，99% 都係。我哋以前要坐定定喺度睇，依家唔使，連傳統電視業都轉緊行呢個方向。」