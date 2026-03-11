億萬駙馬跳舞冧富貴老婆影片爆紅　真身竟係隱世舞王曾為港出戰

歌手伍富橋（Alvin）自2022年迎娶富貴女友Shirley（梁兆楹）後，一直被外界封為「億萬駙馬」。婚後兩人經常在社交平台高調放閃，分享周遊列國及富貴日常，恩愛非常。近日，伍富橋為了博老婆一笑，竟然在凌晨4點睡夢中被拍醒起身跳舞，絕對是將「愛妻號」精神發揮到極致！不過，原來這位好老公除了唱歌及近年熱衷的Pickleball（匹克球）了得之外，現實中更是一名「隱世舞王」，擁有超強的拉丁舞背景，難怪凌晨起身跳舞都完全難唔到佢！

伍富橋（Alvin）與億萬太太梁兆楹（Shirley）非常恩愛！（IG照片）

非常有趣！（影片截圖）

一模一樣！（影片截圖）

伍富橋私下充滿喜感！（影片截圖）

凌晨4點狂舞冧妻 網民笑言：好老公不易做

日前，Shirley在社交平台上載了一段動態影片，意外曝光了夫妻倆的深夜情趣。片段中，原本正在熟睡的伍富橋，在凌晨4點被老婆突然拍醒。面對老婆的「突擊」，伍富橋不但沒有發脾氣，反而極速回過神來，更立刻配合老婆的要求，在半睡半醒的狀態下起身大跳勁舞，盡力狂扭冧老婆。

這段充滿喜感的互動曝光後，隨即引來大批網民熱議。不少網民留言大讚伍富橋情緒智商極高，是名副其實的好老公：「凌晨4點俾人叫醒都唔發脾氣，仲要跳舞，真係抵讚！」、「為咗氹老婆開心去到盡」、「億萬駙馬的確有過人之處」。這份隨傳隨到的寵妻態度，成功贏得網民不少掌聲。

中一學拉丁舞入港隊 14歲出戰東亞運動會

能在凌晨4點展現出非一般的節奏感與舞姿，皆因伍富橋的真身其實是「隱世舞王」！據知，伍富橋的舞蹈底子極為深厚，他早於中一時期已經開始學習拉丁舞，憑著過人的天份與後天的苦練，年紀輕輕已經脫穎而出，成功入選香港代表隊成為港隊成員。在14至15歲期間，伍富橋更代表香港出戰大型國際賽事，參與東亞運動會的體育舞蹈項目，絕對是為港爭光的運動員級別。

非常厲害！（資料圖片）

高手！（資料圖片）

隱世高手！（資料圖片）

拉丁舞王！（資料圖片）

深受網民喜愛！（IG/@sysleungx）