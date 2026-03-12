「燦神」廖偉雄中風後近況曝光　首揭破產真相：幫朋友做擔保人

現年68歲的「阿燦」廖偉雄淡出香港幕前多年，近年積極轉戰商界，發展有機農業及飲食業。近日，廖偉雄作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播王鎮泉專訪。在訪問中，阿燦大方分享他近期在馬來西亞打造飲食王國的心得、面對逆境的人生態度，更罕有重提當年經歷破產的真正原因，以及近年的健康狀況。



非常精神。（IG/@jeoffreywong）

「燦神」廖偉雄中風後近況曝光。（IG/@jeoffreywong）

大半年打造飲食王國

淡出香港演藝圈後，廖偉雄一直心繫飲食業。他在專訪中透露，近期用了大半年時間籌備及打造自己的飲食王國。除了在內地開設燒鵝店外，他亦在馬來西亞開設魚蛋檔，致力推廣平民美食。阿燦坦言，當初創業時純粹是抱著「試吓做」的心態。

廖偉雄專注發展有機農業，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。（Facebook@燦神龍場）

逆市擴張視危機為轉機 爆金句：有阿燦就無周星馳

他又認為「凡事有危就有機」，雖然目前飲食業步入寒冬，全世界皆面對同樣的困境，但這正正是一個轉變和突圍而出的好機會。為了進一步解釋「萬物皆有起跌」的宇宙定律，廖偉雄更拿自己的演藝生涯作例子。他直言每個時代都會有不同的人物彈起，如果當年自己沒有退下來，「如果阿燦仲喺度，依然係最犀利嘅時候，就絕對唔會有周星馳」。他解釋，當一個演員成為了「票房保證」，所有資源都會傾斜在他身上，但事物發展到極致就必然會衰退，這就是「強極必衰」的自然規律。因此，他非常看透人生的起落，明白在不同時間點要懂得變通。

爆金句！（截圖）

首揭破產真相：幫朋友做擔保惹禍

在節目中，廖偉雄亦毫不避諱地重提當年轟動一時的破產事件。外界一直對他破產的原因眾說紛紜，他在專訪中親自解畫，形容這是一場「美麗的誤會」。他透露當年因為義氣，好心幫一位朋友買車做擔保人，結果對方沒有繼續供款。

親解當年一事。（截圖）

當時適逢廖偉雄正忙於將生活重心由香港轉移到馬來西亞，並在當地置業，導致所有追討欠款的信件都寄到了香港的舊居，他根本無從得知。加上他身為公眾人物，目標顯眼，追數公司找不到借款人，自然就把矛頭指向身為擔保人的他 ，更無奈的是，事件被傳媒廣泛報道，「記者一寫你破產，你就變成真係破產」。雖然無辜受牽連，但他事後亦當買個教訓，一笑置之。

做擔保人。（截圖）

痛風中風後康復進度良好 視帶歡樂與美食為使命

除了事業上的起跌，廖偉雄近年亦經歷了健康上的考驗。他曾自爆患有痛風，甚至曾經中風。王鎮泉在節目中關心他的身體狀況，廖偉雄派定心丸表示，目前身體已經恢復得七七八八。他透露之前透過物理治療、電療等方法積極復健，現在情況已經相當OK，頭腦依然清晰靈活。

阿燦廖偉雄透露中醫指高血壓是身體出現問題的警號。（影片截圖）

阿燦廖偉雄指照過心電圖、CT（電腦斷層掃描）、驗血均未有好轉。（影片截圖）

阿燦廖偉雄嘗試不同的治療方法。（影片截圖）