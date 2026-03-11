翁嘉穗着闊太戰衣落便利店淥杯麵　勇於反擊外界非議：認真便輸了

港姐冠軍翁嘉穗早前出席慈善晚宴，在Instagram分享了佘詩曼的同場合照，同時其丈夫鄔友正亦分享了與佘詩曼的合照。翁嘉穗日前發文道：「自從當選港姐成名後，多少的流言蜚語，讚美謾罵什麼都聽過，這麼多年已練成一身好武功，不會再在意別人的評論，做好自己就夠了！ 正一是：認真就輸了！」

翁嘉穗同佘詩曼合照。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗同佘詩曼都好好朋友。（IG@kashuivirginia）

鄔友正與佘詩曼合照。(鄔友正@小紅書)

翁嘉穗着波場戰衣便利店淥杯麵

翁嘉穗日前在Instagram曬出靚相。她穿上彩色戰衣，在便利店淥杯麵。她透露去完波場後與閨蜜到便利店食宵夜，不理世俗眼光，我行我素，她說：「我從20多歲起已經出入波場，好像是常態一樣！ 不過今次卻是完成了美滿一晚之後，穿着我的戰衣，跟閨蜜去便利店吃宵夜。 這感覺挺好的，有點不理世俗眼光，我行我素做自己的感覺！ 」

翁嘉穗和鄔友正。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗勇於面對流言蜚語：認真便輸了

翁嘉穗續指，對於流言蜚語，她早已習慣，更指「認真便輸了」，她直言：「這亦正好是我的人生態度， 自從當選港姐成名後，多少的流言蜚語，讚美謾罵什麼都聽過，這麼多年已練成一身好武功，不會再在意別人的評論，做好自己就夠了！ 正一是：認真就輸了！」

鄔友正一原因錯過佘詩曼成遺憾

鄔友正早前曬出與佘詩曼30多年後重逢一事。有網民就問道：「當年有冇想過出手溝（媾）阿佘，一定有」，鄔友正氈自回覆網民說：「沒有！緣份天注定！」又有網民問他：「當年同一屆港姐，私底下會有保持聯絡嗎」，鄔友正表示：「冇私下聯絡，不過經常在公開場合碰面。」

鄔友正去年曾發文重提當年一段往事，寫道：「佘詩曼選港姐後第一個廣告，是拍海馬牌枕頭！當時廣告裏我自編了一句：好似佢咁紅到發紫！後來真的應驗了我的說話，佘詩曼真的紅到發紫！可惜我錯過了！因為我的競爭對手，請了佘詩曼做代言人，而且年年續約！所以之後我再沒有機會請佘詩曼拍廣告！」表示此事成為了他的遺憾。

翁嘉穗着戰衣便利店食宵夜。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗發文意有所指。（IG@kashuivirginia）

素顏都靚女！（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗分享細仔的照片。（IG@kashuivirginia）

性感三點式！（IG@kashuivirginia）