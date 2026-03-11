歐陽震華馬德鐘睇童年照猜女星舊片翻hit　呢位影后怎也猜不到

近日一段歐陽震華與馬德鐘齊齊看女星童年照認人的舊片在網上翩Hit，該條片段是2021年4月TVB劇集《夥記辦大事》在優酷搞直播陪看，讓劇中兩位男主角大玩看童年照片認人的遊戲，讓歐陽震華和馬德鐘應邀猜TVB女明星的童年照，他倆一邊猜一邊吐槽，相當搞笑。

歐陽震華喺《伙記辦大事》中飾演警察。（影片截圖）

馬德鐘喺《伙記辦大事》中飾演律師，與陳瀅有感情線。（影片截圖）

佘詩曼小時候跟長大一模一樣

片中歐陽震華與馬德鐘把大會為他們準備的多位女星童年照逐一細看，再猜出相中人到底是誰。第一張放的就是關詠荷，馬德鐘看到就對着照片喊張家輝，歐陽震華一眼就認出來了，不愧是合作多次的熒幕CP。

而到了萬綺雯的童年照，兩人都沒有認出來，猜了幾個名字之後歐陽震華才猜中，他還一臉不可置信地問：「萬綺雯小時候眼睛這麽大的嗎？怎麽現在眼睛變小了？」之後的蔡少芬就被馬德鐘秒認出，還吐槽蔡少芬表情超級兇，像吵完架的。兩人又輕易認出佘詩曼，異口同聲都指阿佘從小到大都沒什麽變化，簡直是一模一樣。

關詠荷。(抖音影片截圖)

萬綺雯。(抖音影片截圖)

蔡少芬。(抖音影片截圖)

呢位影后最難猜出來

到了張可頤就相當難猜，現在和小時候簡直沒有一個地方是相似的，可以說是兩模兩樣了，小時候胖嘟嘟，歐陽震華聽完提示後才猜到。胡杏兒小時候也好好看，歐陽震華看她的眼睛就猜出來了。歐陽震華沒有猜出與他是洗冤錄CP的宣萱，是馬德鐘猜中的。最後一個是靚靚袁詠儀，兩人怎麼也猜不出來，因為她小時候的顏值與長大後差距太大了，完全就是女大十八變的典範。

張可頤。(抖音影片截圖)

胡杏兒。(抖音影片截圖)

宣萱。(抖音影片截圖)