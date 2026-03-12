TVB女星轉行保險年薪過百萬　與「御用有錢人」舊愛同場大方合照

現年45歲的夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集，但多數是戲份不多的配角，當中以《衝上雲霄2》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角最為觀眾熟知。日前連炎輝生日大搞派對慶祝，夏竹欣亦有出席，她在社交平台曬出多張合照，並寫道：「Yeah🎉My Dearest Boss's Birthday Party🎂🎉🤩🥳每年3月9號都開心，好好玩🤗可以一次過見到好多好多好朋友🥰真係玩足成晚☺️笑足成晚😆連張凳都冇乜坐過😂😂😂」

夏竹欣與舊愛黃子雄同場大方合照

相中所見，夏竹欣逐一同連炎輝、陳玉蓮、佘詩曼、黃日華、鄭丹瑞、王祖藍等合照，當中她與舊愛、有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄亦大方合照，兩人當年因合作拍攝《同事三分親》而撻着，拍拖8年後因了解而分手，但再見亦是朋友。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽，事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年她宣布與圈外男友黎偉諾結婚，黃子雄亦大方送上祝福：「我哋仍然係好好嘅朋友，經常會見面，我當然知道佢訂婚，好替佢哋開心。」如今兩人同場出席生日宴，依然笑容滿面合照，無損感情！

