息影性感女神做梅艷芳替身跑樓梯　冇被通知心唔舒服成龍一句安慰

「初代晶女郎」關秀媚參選1987年港姐入行，後簽約TVB再轉戰電影圈，拍過《賊王》、《千王之王2000》、《強姦終極篇之最後羔羊》及《黑馬王子》，先後參演超過50套電影，是不少人眼中的性感女神。她在2005年拍畢電影《黑白戰場》以及翌年的內地劇《暴雨梨花》後，就宣告全面息影，近乎神隱。直至近一、兩年，關秀媚開始參與圈中活動、開設社交平台賬戶及上節目，似乎正式復出，更自爆已跟細她7年的前演員男友李煒尚低調結婚及離婚。她近年進駐小紅書分享圈中往事，繼早前揭離開TVB的原因後，關秀媚再透露曾經不知情下做梅艷芳替身，成龍大哥一句說話安慰了她。

《賊王》，關秀媚在戲中大膽濕身演出。（《賊王》劇照）

關秀媚於《黑馬王子》演活張家輝女友「沙律」，亦是其演技生涯代表作。（劇照）

關秀媚為見李連杰客串《鼠膽龍威》

關秀媚日前拍片分享，由當年筆名為「技安」的著名編劇劉鎮偉邀她入《霸王女福星》劇組，成功打入電影圈。後來加入了德寶電影公司，關秀媚為了見李連杰，特意客串《鼠膽龍威》，也客串過成龍大哥的戲。

關秀媚積極經營抖音平台，她上載一條影片重新再穿上十多年前的禮服現身中環街頭。（抖音截圖）

好年輕的關秀媚。（電影截圖）

關秀媚做梅姐替身成龍一句安慰

關秀媚又透露在《醉拳II》做過梅艷芳替身，因為梅姐太多組戲，要趕住走。關秀媚坦言當時諗：「點解佢哋畀梅姐套衫我着嘅？我完全唔知，佢哋都冇話畀我聽，你陣間要做乜。」關秀媚被工作人員告知：「你跑啦，喺樓梯嗰度跑得㗎啦！」關秀媚皺眉道：「我係嚟做演員，點解會嚟咗做替身嘅？我有啲唔舒服！」最後由成龍安慰關秀媚：「當時成龍大哥好好，佢話：『導演會記住你呀吓！』」她指因而坐了「主家席」。

《賊王》：關秀媚在電影中飾演賊王任達華的情婦，二人固然有大膽床戲，最經典是關秀媚被警察逼供，將身穿內衣的她，用冰條虐待，弄得她全身濕透。（Youtube影片截圖）

關秀媚。（《賊王》截圖）

對綜藝舞台感壓力 向監製請辭：我唔識點搞笑

關秀媚早前曾拍片道，在TVB期間，最令關秀媚感到壓力的，莫過於被安排加入長壽綜藝節目《歡樂今宵》，心裡其實非常害怕，「他們第一次就叫我唱歌，我係一個從未學過唱歌嘅人，但結果我都完成咗任務，我就唱咗隻依家啲人仲叫我唱嘅《祝福》。」

關秀媚坦言，自己始終無法適應綜藝節目的節奏與氛圍：「我同監製講我想離開《歡樂今宵》得唔得，我話我唔係咁識處理同埋呢種搞笑，我未Get唔點樣去做。」她形容那段日子壓力爆煲，甚至覺得自己格格不入：「我覺得我直情好似傻咁企咗喺度，我唔識反應嗰個態度。」

關秀媚在不知情下做了梅姐替身。（小紅書）

關秀媚疑惑為何着了梅姐的衫。（小紅書）

關秀媚坦言事前毫不知情。（小紅書）

成龍安慰她：「導演會記住你。」（小紅書）

關秀媚當年好靚女。（電影截圖）