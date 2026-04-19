丁子田轉行賣樓任職英國地產公司　嫁富二代定居上海每年飛倫敦

現年31歲的2018年港姐季軍丁子田（Sara）在2020年8月離巢後，翌年4月在IG大曬婚戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚，兩人在2023年10月於意大利佛羅倫斯舉行浪漫婚禮。去年6月丁子田宣布懷孕喜訊，12月順利誕下一女，一家三口幸福美滿！踏入人生新階段的丁子田，早前在社交平台分享一系列舊照，並寫道：「我曾是香港小姐｜現在我在倫敦賣公寓。大家總以為參選是我人生的高峰。其實那只是起點。」

2018年港姐由陳曉華（Hera）勇奪冠軍，鄧卓殷（Amber）獲得亞軍及最上鏡小姐，季軍由丁子田（Sara）奪得。（資料圖片）

登對。（IG@sara.tingg）

2021年4月丁子田在IG大曬鑽戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚。（IG@sara.tingg）

2023年兩人在意大利佛羅倫斯舉行婚禮。（IG@sara.tingg）

郎才女貌！（小紅書圖片）

郎才女貌！（小紅書圖片）

去年6月宣布懷孕喜訊。（IG@sara.tingg）

出席慈善晚宴。（小紅書圖片）

丁子田與父母及老公一起過感恩節，媽媽好後生！（IG截圖）

去年12月順利誕下一女。（IG截圖）

一家三口幸福美滿！（IG@sara.tingg）

滿100日！（IG截圖）

滿100日！（IG截圖）

丁子田2018年參選港姐奪得季軍

來自美國芝加哥的丁子田出身富裕，姑媽是資深演員丁主惠，她畢業於美國密歇根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，參選港姐前曾任藥劑顧問兩年。丁子田在2018年當選港姐季軍後簽約TVB，曾擔任明珠台《股市直擊》主播，亦曾在《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry女友。

丁子田媽媽好後生。（IG@sara.tingg）

丁子田曾在處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry女友。（YouTube影片截圖）

只是客串演出。（YouTube影片截圖）

2020年離巢後淡出幕前。（IG@sara.tingg）

美貌更勝從前！（IG@sara.tingg）

丁子田曾坦言因廣東話不好，因此少了很多工作機會，相當失落，2020年約滿後即決定離巢，並淡出幕前。（IG@sara.tingg）

丁子田分享舊照。（影片截圖）

以港姐身份拍的第一隻廣告。（影片截圖）

2020年加入一間英國房地產顧問機構。（影片截圖）

為了探索中國市場，丁子田在2022年搬到上海並定居。（影片截圖）

丁子田加入英國地產公司轉行賣樓

2020年丁子田約滿離巢後加入一間英國房地產顧問機構，為了探索中國市場，她在2022年搬到上海並定居，現時她主要從事英國物業買賣，陪香港及內地投資者買下倫敦的物業，之後再租出去，讓客戶於萬里之外都可安心收租，而她每年都會飛去倫敦一次，與團隊聚一聚。2021年丁子田突然公布婚訊，男方吳杰龍背景猛料，有「香港頂級時尚富豪家族貴公子」之稱，兩人郎才女貌，相當合襯！

定居上海。（IG@sara.tingg）

夫妻檔出席活動。（小紅書圖片）

現時她主要從事英國物業買賣，陪香港及內地投資者買下倫敦的物業，之後再租出去，讓客戶於萬里之外都可安心收租。（影片截圖）

而她每年都會飛去倫敦一次，與團隊聚一聚。（影片截圖）

恩愛！（IG截圖）

恩愛！（IG截圖）

好溫馨！（IG截圖）

四個月大喇！（IG截圖）

丁子田分享了多張孕照。（IG@sara.tingg）

丁子田分享了多張孕照。（IG@sara.tingg）

手腳依然纖幼。（IG@sara.tingg）

Sweet。（IG@sara.tingg）

Sweet。（IG@sara.tingg）

手拖手在海邊散步。（IG@sara.tingg）