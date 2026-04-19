丁子田轉行賣樓任職英國地產公司 嫁富二代定居上海每年飛倫敦
撰文：董欣琪
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現年31歲的2018年港姐季軍丁子田（Sara）在2020年8月離巢後，翌年4月在IG大曬婚戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚，兩人在2023年10月於意大利佛羅倫斯舉行浪漫婚禮。去年6月丁子田宣布懷孕喜訊，12月順利誕下一女，一家三口幸福美滿！踏入人生新階段的丁子田，早前在社交平台分享一系列舊照，並寫道：「我曾是香港小姐｜現在我在倫敦賣公寓。大家總以為參選是我人生的高峰。其實那只是起點。」
丁子田2018年參選港姐奪得季軍
來自美國芝加哥的丁子田出身富裕，姑媽是資深演員丁主惠，她畢業於美國密歇根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，參選港姐前曾任藥劑顧問兩年。丁子田在2018年當選港姐季軍後簽約TVB，曾擔任明珠台《股市直擊》主播，亦曾在《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry女友。
丁子田加入英國地產公司轉行賣樓
2020年丁子田約滿離巢後加入一間英國房地產顧問機構，為了探索中國市場，她在2022年搬到上海並定居，現時她主要從事英國物業買賣，陪香港及內地投資者買下倫敦的物業，之後再租出去，讓客戶於萬里之外都可安心收租，而她每年都會飛去倫敦一次，與團隊聚一聚。2021年丁子田突然公布婚訊，男方吳杰龍背景猛料，有「香港頂級時尚富豪家族貴公子」之稱，兩人郎才女貌，相當合襯！