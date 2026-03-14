馬德鐘拍槍戰戲針插頸動脈旁險喪命　傳整容現「膠樣」：我有皺紋

馬德鐘入行超過30年，拍超過一百部中港電視劇及電影，當中遇過不少驚險場面，其中兩次更與死神擦身而過。他分享一次在大陸拍攝投江戲份，當時穿著厚重的軍靴和衣服跳入江中，沒想到水流湍急，整個人迅速下沉，完全無法浮出水面。他在生死一瞬掙扎，最後幸好工作人員及時遞上一根竹竿，他才死裡逃生。馬德鐘回憶道：「嗰次真係好危險，江水流得好急，我著住對軍靴好重，成個人一直沉落去。我喺水入面係咁掙扎，嗰一刻真係以為自己會就咁浸死！」

（葉志明 攝）

拍槍戰戲長針插頸險喪命

除了在內地搏命，馬德鐘在TVB拍劇時亦曾發生致命意外。當時正在拍攝一場槍戰爆破戲，現場意外令一根長針飛射而出，直接插在他的頸部，且位置就在動脈旁邊，只需偏離少許便會導致大出血喪命。馬德鐘至今仍心有餘悸，他直述當時的情況：「當時拍緊爆破，突然間覺得條頸好痛，一摸原來有一支長針插咗喺度。醫生話嗰個位好險，正正就喺動脈隔離，如果插歪少少，我就真係會無命。喺香港拍戲雖然安全啲，但有時呢啲意外真係避唔到，真係攞條命嚟搏。」

馬德鐘入行前做過警察，演出入型入格。（資料圖片）

《飛虎》中飾演飛虎隊高級督察展Sir的馬德鐘，不時展現其領導才能，盡顯型英帥一面。（資料圖片）

大家對馬德鐘曾做過警員相信並不陌生，因為他是效力過G4的精英份子。（《飛虎》劇照）

患罕見病與死神擦身而過

「我可以話50歲後，我係另一個人，另一個我自己……50歲其實係一個重生。」57歲的馬德鐘

正當事業步入軌道，三十多歲的他卻迎來了人生最大的健康危機。他確診患上先天遺傳性強直性脊柱炎，這是一種免疫系統疾病。「大家都話點解你會咁，我都唔知，郁唔到，瞓咗起唔到身。」醫生當時告訴他，這個病是「唔會好嘅」，嚴重起來甚至會死。「你嘅關節會全部僵硬，關節與關節之間會融埋一齊……等於蠟燭融埋一齊，你點樣可以搣番兩條蠟燭呢？冇㗎。」這種痛楚反反覆覆，有時兩星期劇痛，有時又像沒事發生。他學會了與病共存，靠運動、飲食和藥物控制病情。

在中一便認識的初戀太太張筱蘭影響下，他開始茹素，至今已近八年。他形容太太是他的導師，兩人現在的生活方式非常簡單，甚至不再慶祝生日或節日。「我哋係去享受每一個時刻，去珍惜每一個時刻……哪怕今日去街市買菜，都係一個很享受的時刻。」至於兒子馬在驤，他形容父子關係如同兄弟，兒子性格平靜獨立，並不需要他過多操心。

馬德鐘與太太張筱蘭結婚逾30年。(FB圖片)

馬德鐘與太太張筱蘭結婚逾30年。（微博圖片）

馬德鐘與太太張筱蘭結婚逾30年（微博圖片）

保養太好惹整容疑雲

對於坊間指他近年樣貌變化大，馬德鐘笑著否認整容，更要為「膠樣」平反：「我皺紋都有㗎！但只要有人話你保養得好，都會話你整容，就連幫我做facial嘅女仔都問我係咪偷偷地走做其他嘢，話點解你咁緊緻，哈哈。」他解釋這是飲食習慣改變的結果：「我以前係食肉獸，可能嗰陣時長期係水腫眼浮出嚟。而家冇水腫，雙眼皮好似深一啲，大家就以為我整容」，他還教大家不要懶惰，要勤於護膚和塗防曬。

（葉志明 攝）

馬德鐘曾為兒子馬在驤（Xiang）鋪路入娛樂圈。

兩父子好似兄弟。（微博圖片）

馬德鐘保養得宜，屢傳整容都唔太介意。（葉志明 攝）

馬德鐘覺得50歲後嘅自己，其實係一個重生。（葉志明 攝）

髮型：Hair @ Sue Cheung K11 Musea Hair Corner

場地提供：ViDA Living

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