傳混血肥仔家暴芊蕙子被判罪成　Bob叔怒指扮受害者：係打女人

網紅「混血肥仔」曾達恩（Tommy）去年被爆出背住移英太太芊蕙子，偷食旗下藝人丁彥均（丁丁），隨後即發聲明指混血肥仔於2024年10月婚內出軌。事後混血肥仔發聲明稱早在2024年已與太太簽署分居協議書，芊蕙子則表示自己從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在去年10月親口承認婚內出軌。至於丁丁，則澄清自己沒有介入男方婚姻。

混血肥仔與老婆芊蕙子。(網上圖片)

影片當中混血肥仔孖丁丁一起自駕遊。（影片截圖）

事件看似告一段落，今日（11日）再有網紅「Bob叔」於社交平台大爆混血肥仔出軌內情。事源有網民於社交平台發文表示混血肥仔因家暴被判罪成，因此他再成熱話：「琴日見到連登有post講，啲小朋友咁細都可以偷食返屋企再打老婆 呢督雜種人渣真係為菲律賓（香港美國？）爭光。」Bob叔就在文中留言，大爆混血肥仔出軌家暴，更直指他表面裝成受害者去欺騙身邊的人，亦不停向其他人詆毁前妻芊蕙子。

bob叔曾是混血肥仔好友。(thread圖片)

事源有網民於社交平台發文。(thread圖片)

有網民於社交平台發文表示混血肥仔家暴芊蕙子被判罪成。(thread圖片)

Bob叔指一年前爆出偷食事件時，混血肥仔曾找過他，並表示他跟芊蕙子曾發生過打架的事件，當時混血肥仔曾把傷勢給過Bob叔看。而混血肥仔亦在與警察錄口供時，表現到自己是整件事的受害者一樣，他也曾把自己與芊蕙子的吵架對話內容予Bob叔看，但就把自己說的話刪除掉，企圖誤導別人是芊蕙子在單方面發脾氣。最後Bob叔當然沒有只聽一方面的說話，他回家後馬上找上芊蕙子，讓芊蕙子把自己的情況說出，Bob叔看完芊蕙子的傷勢後，不禁生氣的說：「呢個絕對唔係普通altercation而係家暴，係打女人！」而網民在看到Bob叔的爆料後，紛紛留言大罵混血肥仔。

「uncle bob」於社交平台大爆混血肥仔出軌內情。(thread圖片)

Uncle Bob回覆網民原文：

一年前啱啱爆咗偷食單嘢嘅時候，Tommy搵我去一間b&b one to one，話係時候要了解吓佢嗰故仔。一坐低佢就同我講佢尋晚俾差佬拉咗今朝先放出嚟，我先知道有家暴呢件事。 嗰陣時佢好強調呢個係一個altercation，好似兩個足球員互相推撞，係handbags fight。 佢仲俾我睇警察影嘅傷勢相（膊頭紅咗少少，有三個好弱嘅抓痕）。成個會面佢都話自己係成件事嘅受害者，佢仲show埋佢同Luby嗌交嘅對話，但係佢將自己嗰啲回應delete晒，搞到好似Luby單方面發脾氣咁。我返到屋企即刻叫老婆問Luby有冇影到佢嘅傷勢，一睇到即刻唔洗講嘢，呢個絕對唔係普通altercation而係家暴，係打女人。事隔多月法庭終於有判決，而呢個判決係正確，但係我唔會覺得條仆街會知錯，呢啲narcissistic psychopath 只會繼續用佢嗰啲屎橋去詆毁Luby同埋呃佢身邊條女，朋友，家人同金主。

