傳芊蕙子被混血肥仔家暴　發文疑回應：公義經常遲到至少沒有缺席

網紅「混血肥仔」曾達恩（Tommy）去年初被網民踢爆偷食旗下藝人丁彥均（丁丁），隨後芊蕙子即發聲明指混血肥仔於2024年10月婚內出軌。當時二人均不承認，混血肥仔只認與芊蕙子正辦理離婚手續。今日（11日）網上突然流傳一張英國法庭公開資料圖片，有指一名叫TSANG TOMMY 的人於2025年12月31日，被裁定「Assault by beating」（毆打）罪成，有指這名叫TSANG TOMMY 的人就是混血肥仔。

今日傍晚，芊蕙子終於開腔，疑似回應網絡流傳的法庭資料圖片：「過去一年多，我確實經歷了很多困難，而這些事情直到現在，仍然未完全過去。坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。」芊蕙子表示自己每天都從谷底向上爬，但是現實中的各種壓力，令到她一次又一次的跌回去，她更指自己「幾乎承受不住」。雖然她沒有直接點名今次被判罪成的就是混血肥仔，但從「公義經常遲到，但至少，它沒有缺席」這一句中可以見到她疑似是回應大家的疑惑。

芊蕙子的原文如下：

過去一年多，我確實經歷了很多困難，



而這些事情直到現在，仍然未完全過去。

坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。



每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環。很多時候，我都覺得自己幾乎承受不住。



有些傷口，並不是那麼容易說出口。



但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。

公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。



憑一口氣，點一盞燈。

未來的路依然很難，但我仍會繼續尋找走下去的路。



最後，如果你正在經歷不幸，

請一定要堅定地選擇自己，好好愛自己，成為自己最強大的後盾。



謝謝大家。

