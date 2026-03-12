鍾培生怒斥報道引導莊雅婷損害公職人員形象：保持法律追究權利

「百億富三代」鍾培生早前費周章向「民建聯小花」莊雅婷大動漫式求婚，立即成為城中熱話，而作為西貢區委任區議員的莊雅婷馬上被指損害公職人員的形象。最近有報道指引述「建制中人」意見質疑莊雅婷的從政誠意，雖然當局暫時不認為莊雅婷有任何言行違反區議員守則，但仍然會對她作「溫馨提示」，提醒她要履行好區議員職務。

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

鍾培生挺身而出保護未婚妻

未婚夫鍾培生見到報道後，立即挺身而出保護未婚妻：「我承諾，我會愛你、保護你、照顧你，一生一世。係男人嘅，講得出就要做得到。」發表完「愛妻宣言」後就在在社交平台怒斥「Yahoo新聞」，並指他們的報道有引導性：「話Angel嘅工作，因為我同我訂婚有機會停止，係話會係嚴重損害公職人員嘅形象，從政誠意被質疑，咁內文呢基本上都係垃圾㗎啦。」

鍾培生挺身而出保護未婚妻。(ig@khdcheung)

鍾培生怒斥「Yahoo新聞」。(ig@khdcheung)

莊雅婷曾選港姐影響形象

之後鍾培生亦提及到莊雅婷曾選港姐便會影響形象，他馬上指出有前香港小姐，現在亦是全國政協及全國人大代表，所以絕對不成影響的點。其次是鍾培生的言行，他又指出自己的言行雖然出位，但一直都是由「愛國愛港」出發：「係完全係以愛國愛港香港市民嘅身份去出發，我全家都係愛國愛港嘅商人，我自己亦都有公職，為香港同國家去貢獻。我哋嘅屋企，我屋企係捐咗好多嘅嘢返去內地去起個隧道醫院學校，我嫲嫲個阿哥亦都係烈士，咁我完全睇唔到有乜嘢係影響任何形象啊、誠信啊相關嘅嘢！」

莊雅婷曾選港姐影響形象。(ig@angel.cnt)

鍾培生指出自己的言行雖然出位，但一直都是由「愛國愛港」出發。(ig@khdcheung)

最後鍾培生表示求婚儀式是在自己家裡閉門進行，即使他怎樣做也是他個人的事情，反問大家：「區議員唔可以結婚嘅咩？公職人員唔可以結婚嘅咩？我又冇請你嚟！」最後要求中傷自己及莊雅婷的媒體向公眾釐清事實及保留追究權利：「我要求Yahoo同公眾釐清返個事實，點解要中傷我同Angel，我亦都保持呢個法律追究嘅權利！」

鍾培生表示求婚儀式是在自己家裡閉門進行。(ig@khdcheung)