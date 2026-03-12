梁敏巧鬧市怒追獸父成熱話　前輩歐錦棠點評仲隔空幫手爭取加人工

日前（10日）TVB節目《東張西望》播出梁敏巧旺角怒追獸父的事件，她由10幾樓跑落街，再跟隨著獸父「反轉半個旺角」。雖然沿途有不少途人圍觀，但仍無阻梁敏巧繼續緊隨獸父，為求從獸父口中問出答案。節目播出後，除了有不少網民大讚梁敏巧專業外，連歐錦棠都發文大讚梁敏巧。

梁敏巧沒有放過獸父，不停追問獸父所做所作所為。(節目截圖)

梁敏巧都邊追邊問，沿途吸引了不少市民圍觀。(節目截圖)

歐錦棠在社交平台發文表示自己「以前輩身分評一評《東張》梁敏巧『鬧市狂追獸父』單嘢」，然後他表示可以用一句話來形容：「做得好出色！」歐錦棠曾於亞洲電視同類型的節目《今日睇真D》中擔任主持，當時《今日睇真D》亦是四出採訪時事的節目，所以他絕對是「前輩」。

歐錦棠表示自己「以前輩身分評一評《東張》梁敏巧『鬧市狂追獸父』單嘢」。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠指出梁敏巧做得好的點與做得不好的地方，他先指她「一路隊住咪一路開聲質問」是做得好：「思路清晰，咬住唔放，更唔怕危險（講真，條友癲起上嚟發爛，雖然斷正，但唔係冇可能）把聲幾乎冇停，令到成條片唔會有太多空白，淨係講反應同埋體能，邊個夠你嚟？」雖然梁敏巧在這一方面做得很好，但亦有做得不好的地方，歐錦棠認為她要先照顧自己的安全，因為節目中見到獸父多次衝上馬路，而梁敏巧為追上去亦有衝出馬路：「如果嗰條友衝出馬路，突然間發生車禍，無論邊個中招，都會有麻煩。」最後歐錦棠亦為梁敏巧加油，同時亦隔空為她向「東張」要求加人工。