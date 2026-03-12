「綠葉王」蔣志光自2022年離開TVB後，轉為自由身歌手，專注於音樂事業，積極於登台演出，展現其過人的歌唱實力。雖然他出演過不少膾炙人口的角色，但其實他出道時是以歌手身份活躍於樂壇，他的歌唱功底被網民大讚，更被稱為「被演戲耽誤的歌手」，足見其音樂才華深受肯定。蔣志光因模仿林子祥的演唱技巧而受到賞識，成功簽約寶麗金唱片。他的代表作《皇后大道東》唱遍大街小巷，而與韋綺珊合唱的《相逢何必曾相識》更成為經典歌曲，奪得多個音樂獎項，成為90年代華語樂壇的一大里程碑。

蔣志光唱而優則演

除了音樂才能，蔣志光在電視圈的表現同樣備受讚譽。他曾參演過多部電視作品，如《法證先鋒II》、《肥田囍事》等。在《老表，你好hea！》中，他不僅奪得「最佳男配角」和「專業演員大獎」，更憑其精湛的演技令觀眾印象深刻。而蔣志光在早年《真情》中飾演的阿福一角，更是許多人記憶猶深，角色從正直青年到波折不斷的成長過程，充分展現了蔣志光作為演員的演技深度。

如今的蔣志光以自由身狀態繼續追逐音樂夢，偶而笑言自己喜歡獨來獨往的工作模式。至於會否重回戲劇生涯，他表示不抗拒，但他更希望專注選擇能夠發揮角色深度的作品，以展現全方位的才華。

