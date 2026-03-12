炎明熹加盟新公司後首個內地活動被取消　「掘金路」又一次受阻

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）於2021年參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》成為3料冠軍後獲力捧，被安排登上內地歌唱節目《聲生不息》，憑唱功於內地獲得一致的好評。本應前途限的她，前年爆出被雪消息後，工作全無，時間一久粉絲都跑掉不少。去年炎明熹盟新公司重整旗鼓後，積極向內地發展，首個內地工作就是出席內地青年音樂文化盛事《草莓音樂節》，可惜，音樂節突然宣布取消，令炎明熹「掘金路」又一次受阻。

炎明熹加盟新公司後首個內地工作。(threads圖片)

炎明熹去年重新出發。(ig@yiminghay)

主辦方突然宣布取消佛山《草莓音樂節》

炎明熹原定月底出席在佛山舉行的《草莓音樂節》，但日前主辦方突然宣布取消：「因不可預見原因，經審慎評估，我們不得不決定－原定於3月28-29日在佛山千燈湖音樂秀場舉辦的『2026佛山草莓音樂節』將取消。由此帶來的不便，我們深表歉意，感謝大家的理解，這次沒能相見，也是我們此刻最大遺憾。」除了炎明熹外，同場演出的歌手還有：楊千嬅、江海迦、吳若希、側田。

炎明熹原定月底出席在佛山舉行的《草莓音樂節》，但日前主辦方突然宣布取消。(ig@yiminghay)

網民猜測票價太貴及售票情況而導致取消

主辦方面則未有具體透露取消的原因，立即引起了不少的猜測，有網民猜測可能因為票價太貴及售票情況而導致取消，亦有網民表示之前的日本《草莓音樂節》亦取消，所以佛山也跟着取消。年紀輕輕已經經歷不少的炎明熹對於這樣失去一個機會，EQ高的她似乎未受影響，她於社交平台分享了多張畫畫照：「很有畫家的fu，但只係畫BB畫。」