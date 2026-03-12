七仙羽教睇男人性慾強弱　爆曾與王子拍拖：唔想日日喺張床度

風水師七仙羽（七師傅）日前接受陳志雲主持的商台節目《又係時候同一天講再見》的邀請，分享了一系列令人瞠目結舌的話題。除了教導如何從外形分辨男性性慾強弱外，她還首度披露了一段與某「歐洲王子」的秘密戀情，以及身陷其中的痛苦經歷，更直言感到不被尊重。

七仙羽接受陳志雲主持的商台節目《又係時候同一天講再見》的邀請。（ig@cr881903)

七仙羽分享的是怎樣分性慾強弱。（ig@cr881903)

七師傅教分男士性慾強弱

節目中，七師傅揭示了她的獨門觀察方法，認為男性的性特徵可以從毛髮濃密度推斷。她表示，普遍頭髮、眉毛及體毛濃密的男性性慾較強，並運用玄學理論解釋，認為與「六道輪迴」中的畜生道相關：「如果係畜生輪迴返嚟，變成人類嗰陣，佢體毛比較多，同埋智商比較低，所以好似畜生一樣，性慾係好強㗎！」她的一句「體毛多、智商低、性慾強」更是一語驚人。

七師傅揭示了她的獨門觀察方法，認為男性的性特徵可以從毛髮濃密度推斷。（ig@cr881903)

七師傅表示普遍頭髮、眉毛及體毛濃密的男性性慾較強。（ig@cr881903)

七師傅爆曾與「歐洲王子」拍拖

此外，七師傅更首次提及自己與「歐洲王子」的秘戀故事。由於對方身份特殊，他極力避免戀情曝光，不願約會或旅行。而這段關係幾乎被局限在室內，使七師傅倍感壓抑。她直言：「旅行又唔會、出街又唔會，日日都喺屋企。我又唔想日日喺屋企，即係我又唔想日日喺張床度，係嘛？我覺得你當我係乜嘢？煮完嗰啲嘢呢，又要喺床上睇電視啊，喺床上玩啊。」這種單調且缺乏尊重的互動模式最終令她心灰意冷，七師傅更大爆：「次次見你就係你煮餐飯，跟住我就係上床，跟住睇電視。」這個行為讓她感到不被尊重，並非一個真正的伴侶，繼而選擇停止這段關係。

七師傅爆曾與「歐洲王子」拍拖。（ig@cr881903)