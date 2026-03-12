「綜藝女王」踏入4字頭獲朋友賀牛一　橫額風格巧妙致敬《夜王》

「綜藝女王」麥美恩（Mayanne）剛度過了一個充滿驚喜的「生日週」。一向以真性情及專業主持形象深得大眾喜愛的她，於2月28日生日當天並未有大肆慶祝，反而被發現「密會」合作多年的廣告商，為翌日的護眼及瘦身產品廣告進行拍攝工作。雖然在工作中慶生，但現場驚喜不斷，製作團隊不僅送上大束鮮花，更特別訂造了一個印有其廣告造型的生日蛋糕。蛋糕精緻的設計讓人聯想起當年 Mayanne 在《學是學非》中的黃色經典造型，令她感觸良多，直言能在工作中與團隊慶祝，感覺更有歸屬感。

麥美恩（Mayanne）於廣告拍攝現場獲贈廣告造型生日蛋糕，造型勾起「是非精」集體回憶。(公關提供)

狀態大勇邁向「新字頭」 無懼挑戰「電力十足」

談及生日願望，Mayanne 表示能在邁向另一個年齡階段的關鍵時刻，依然保持理想的身形與明亮神采，是今年最好的禮物。對於外界關注她的保養秘訣，她坦言隨著年齡增長與工作量大，全方位的自我管理尤為重要。她幽默回應指自己已成功突破體態「平台期」，現時更進入「女神模式」，對身體管理更有心得：「以前會擔心新陳代謝減慢或拍攝十多小時後的疲態，但現在懂得選擇成分天然的補充品，由瘦身保健到護眼產品都一應俱全。」她分享道，以往連續拍攝強光下對足十幾鐘，難免會眼乾、出紅筋，但現在全日開工依然神采飛揚，雙眼保持明亮電力。這份「保養經」更影響了家人，她笑言連父母都成了產品頭號粉絲。

Mayanne 即使經歷長時間拍攝，雙眼依然電力十足，毫無疲態。(公關提供)

老友驚喜炮製「夜王」橫額 慶祝「40大壽」

除了工作中的驚喜，Mayanne 的好友們亦私下為她安排了趣味十足的慶生飯局。眾好友貼心地製作了一條橫額，上面寫着「熱烈祝賀麥美恩邁向40大壽」，設計風格巧妙地致敬近期熱話的賀歲電影《夜王》，令現場充滿歡笑聲。Mayanne 笑指朋友們比她更注重這個「大壽」：「見到橫額那一刻真的笑到停不下來，真正到40歲時還會有什麼新花樣？哈哈！能在這段日子保持健康與活力，身邊又有一群愛錫自己的老友，真的非常感恩。」

好友為 Mayanne 炮製玩味十足的「夜王」風賀壽橫額，壽星女笑逐顏開。(公關提供)

好友幫Mayanne整咗幅賀壽橫額。(公關提供)

Mayanne原來已經4字頭。(公關提供)