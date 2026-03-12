林青霞繼女邢嘉倩罕露面曝光近況令人讚嘆　一決定證不受世俗束縛

百億富商曾文豪與前妻楊穎欣育有三名女兒曾昭怡（Natalie）、曾昭亮及曾昭令，三位豪門千金都活躍於名媛圈，更是已故賭王何鴻燊二房千金何超瓊的契女。今個月是曾昭怡的生日月，一向人緣極佳的她日前已獲多位好友為她慶生。壽星女在她的IG story中分享了多與好友於生日派對上的合照，從相中可見，當日出席的全是城中名媛美女，位位出身顯赫。

罕露面曝光近況令人讚嘆

曾昭怡在照片下寫道：「Thank you for my first birthday cake this year」，她面前放著一個由好友為她準備的生日蛋糕，臉上流露出幸福笑容。當日有份出席她生日派對的名媛閨密包括林青霞的繼女邢嘉倩、富力集團千金李嘉穎、仁濟名媛嚴紀雯，以及佳士得美術學院亞太區總監毛國靖，她們都是相識多年的好姊妹，感情深厚。而當中最引人注目的可算是久未公開露面的邢嘉倩。邢嘉倩與曾昭怡感情極好，在合照中她親密地從後擁抱著壽星女，兩人頭貼頭，笑容燦爛。已是兩女之母的邢嘉倩依然漂亮，狀態絕佳令人讚嘆。

公開大讚林青霞是最好的繼母

邢嘉倩是邢李㷧與前妻張天愛的長女，當年林青霞與邢李㷧結婚時，邢嘉倩只有6歲，她曾在接受訪問時直言一開始與林青霞並不親近，直到進入青春期，她才知道這位繼母其實非常關心她，兩母女打開心結，邢嘉倩更公開大讚林青霞是最好的繼母。2013年邢嘉倩投資過千萬開設幼兒教育中心，繼母林青霞及媽媽張天愛都有到場支持愛女，兩人更大方相擁合照。作為名人之後，邢嘉倩的感情生活一直備受關注。她向來是位思想獨立的女性，選擇了未婚生育，與外籍男友育有兩名子女，過自己喜歡的人生，不受世俗束縛。

