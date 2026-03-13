現年22歲、在荷蘭土生土長的2024年港姐季軍楊梓瑤（Amina），當選後繼續於北京電影學院完成學業。向來樣靚身材正的她，卸任後一直保持最佳狀態，近年除參演過電影及短劇外，還積極經營社交平台，頻頻「大派福利」，分享靚相回饋粉絲支持。近日，楊梓瑤大方分享自己由素人蛻變成港姐的「真實變美過程」，更自爆在北京電影學院（北影）就讀時曾陷「顏值焦慮」。

成長時期屬「肉肉女」 入讀北影驚覺「顏值內卷」

楊梓瑤在影片中透露，自己以前在荷蘭生活時，身形屬於有點「肉肉的」，但當時身邊的人都不覺得她胖，她亦對自己特別自信，更因此獲得不少網民喜歡。然而，直到她考入北京電影學院上大學後，才真正感受到何謂「顏值內卷」。

楊梓瑤回憶道：「每個人都在追求上進、更完美。在這種環境下，我也開始焦慮，競爭壓力真的特別大。」她指出身邊的同學全部都「又瘦又好看」，連體重只有90多斤的女生都在喊著自己要管理身材。在北影就讀的四年期間，她慢慢摸索出一套既適合自己，又不痛苦，還能堅持的變美方式。

分享「捏鼻塑形」習慣

在化妝與小細節方面，楊梓瑤直言學習修容後，臉部在視覺上真的變小。她更自爆鼻形自小較多肉，沒有遺傳到母親的高鼻樑，所以她養成了一個輕輕「捏鼻塑形」的好習慣，讓輪廓變得更立體。楊梓瑤在片中親自示範四組動作，包括按壓鼻翼及鼻樑位置，每組大約按壓20次，還有按摩鼻翼附近肌肉，持之以恆便能見效。

運動與生活細節並重

除了臉部修飾，楊梓瑤對體態管理亦有一套心得，衣著方面，平時多穿合身且有線條感的衣服，即使在家也盡量不要長時間穿著鬆垮的睡衣，以保持體態緊繃感。還有居家運動，楊梓瑤稱如果喜歡看K-Pop或者女團的話，可以在家跳舞，或利用瑜伽墊進行普拉提（Pilates）及瑜伽，想減脂的話，也可選擇爬坡慢跑或跳繩。至於藝人最怕的「水腫面」，楊梓瑤稱若第二天有拍攝或工作，她則會選擇早上空腹喝一杯「冰美式」咖啡，消腫的效果會特別明顯。

拒絕極端減肥

楊梓瑤亦在飲食方面總結了三個最常用的方法，7:30後禁食、8+16輕斷食和不吃碳水多吃菜。她更分享小撇步，指餐前可以喝一升水增加飽腹感，或在管不住嘴時食用餐前酵素。最後，楊梓瑤不忘提醒大眾：「不用極端減肥，更別傷害自己。美沒有統一標準，慢慢變美、健康變美才最長久。」

小背心惹半裸錯覺

而在另一個貼文，楊梓瑤則大曬靚樣，電了一頭「大波浪」捲髮的她，在英文歌背景襯托下，做出可愛表情，不過最吸睛卻是她的衣著。楊梓瑤視覺上極像「半裸」，加上身體擺動時，事業線若隱若現，性感程度爆燈！網民紛紛留言：「你胖胖的時候好可愛啊！！！」、「你胖的時候很像劉亦菲」；也有不少網民被她美貌驚艷：「這幾年最好看的港姐」、「自信美麗魅力無限大的AMINA」、「我要被你美暈」；大讚她「你是天然的美」。

