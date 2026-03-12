葉子楣自爆曾被黑社會威嚇要求露點　依然嚮往談戀愛但無膽入情關

現年59歲的葉子楣1985年考入亞視藝員訓練班，其後簽約嘉禾電影公司，主演《玉蒲團之偷情寶鑑》爆紅，更因擁有驕人的豐滿上圍而獲封「波霸始祖」，成為紅極一時的三級片艷星，但多年來堅持三點不露。早已淡出娛樂圈多年的葉子楣近期逐漸活躍於幕前，日前她接受資深傳媒人查小欣的網台訪問時，大爆當年曾有黑社會試過威嚇她露點，但仍能力保三點不露。談到單身多年，葉子楣透露其實渴望愛情，但始終怕對方另有所圖：「都係唔好諗咁多。」

葉子楣過去曾有過不少大膽演出。(劇照)

當年葉子楣因拍攝情色電影《玉蒲團之偷情寶鑑》紅遍整個東南亞地區，但即便願意拍攝情色電影的葉子媚卻把堅守「三點不露」的原則。 (《情聖》劇照)

葉子楣大爆曾被黑社會威嚇要求露點

葉子楣於90年代曾主演多部三級艷情片，包括《聊齋艷譚》、《女機器人》 、《玉蒲團之偷情寶鑑》等，不過她一直堅守底線三點不露。由於當年她人氣高企，試過一年拍13部戲及密密登台，葉子楣表示登台時沒有主辦單位定立性感尺度，但拍戲就試過遇上被要求露點：「都有試過發生呢個情況嘅，我遇過黑社會出現、畀佢哋威嚇要露點演出，但我都好好彩有前輩出馬幫手，幫我搞掂個情況。」

葉子楣接受資深傳媒人查小欣的網台訪問。（YouTube截圖）

葉子楣沒有視彭丹利智為對手

提到很多人都認為女人「胸大無腦」，但葉子楣則指：「有好多人同我講，估唔到你係咁有腦喎」，而得到讚賞是因為她有堅持的原則。另外，查小欣問到當年可會跟彭丹、葉玉卿、利智等性感女星作比較時，葉子楣表示「冇對手」，因自己從來都不會跟其他女星作比較，更謙稱其實自己也不算「波霸」：「其實有好多女仔身材都好似我咁樣，只係我個比例誇張啲。」

葉子楣自爆曾被黑社會威嚇要求露點。（YouTube截圖）

葉子楣嚮往愛情但無膽入情關？

雖然擔任艷星，但葉子楣畢生只談過3次戀愛，其中1992年跟醫生呂錫照拍拖多年，可惜男方於2018因心臟病離世，至今已單身多年。查小欣問到葉子楣是否都需要找個伴，葉子楣認為談戀愛能令生活開心點，但擇偶必須合眼緣及有風度：「好難識男人，可能個男人只係貪我名氣，可以令佢知名度高咗；真係有錢就驚咗我，因為一定畀人起底。」並指揮怕對方埋身被呃錢，所以還是不多想順其自然。