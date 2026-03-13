張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）向來是圈中的模範夫妻，結婚多年恩愛如昔。隨着兒子張慕童（魔童）近年遠赴外國留學，兩公婆多了時間拍拖，享受「二人世界」。日前，張智霖和靚靚現身好友、著名媒體人李純恩的收藏展覽，除了力撐好友外，兩人的近照亦隨之曝光，極大的視覺反差掀起網民熱烈討論！

張智霖（Chilam）和太太「靚靚」袁詠儀結婚多年，一直是圈中模範夫妻。（微博@袁詠儀靚靚）

形影不離。（微博@袁詠儀靚靚）

張智霖一家三口早前在機場被網民野生捕獲，19歲的魔童身高目測1米85。（小紅書截圖）

張智霖「白頭Look」顯滄桑

近日，袁詠儀在社交平台分享與老公張智霖去支持老友李純恩的繪畫與收藏展，並引用對方的語句寫道：「做有趣人，辦漂亮事。」照片中，張智霖的造型與平日的「不老男神」形象大相徑庭，展示出最真的一面，他身穿黑色長褸及戴上Cap帽，雖然顏值依舊，但兩鬢及鬚根明顯花白，整體感覺顯得頗為蒼老。

近日，袁詠儀在社交平台分享與張智霖去支持老友李純恩的繪畫與收藏展。（微博@袁詠儀靚靚）

張智霖和袁詠儀站在一起，對比很大。（微博@袁詠儀靚靚）

袁詠儀素顏逆生長

相比起丈夫的滄桑造型，同場的袁詠儀則狀態大勇，令人震驚。現年54歲的靚靚當日大方以全素顏示人，僅戴上一副黑框眼鏡，配以簡約的中分髮型，皮膚緊緻透亮，且她打扮隨性減齡，以白色圓領上衣外搭啡色皮褸，下身則搭配淺色洗水牛仔褲，散發一股大學生氣息。與身旁的張智霖站在一起，形成強烈的視覺對比。大批網民留言激讚袁詠儀的保養功力：「靚靚紮頭髮也好好看，特別年輕，永遠18歲」、「哇，素顏都咁鬼靚話，鬼火咁靚！」、「還是少女感滿滿」。

網民留言。（小紅書截圖）

曾感性護夫：他把青春都給了事業

雖然有網民感嘆張智霖凍齡不再，但也有人撐他即使變了「白鬚公」依然帥氣十足。其實早年在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，袁詠儀就曾為老公解釋，直言張智霖的鬍子是天然白，更感性表示老公真的把自己青春都全奉獻給演藝事業，「智霖哥在看自己以前的演出，我們覺得很有畫面，因為我們當演員的，很多事情好像很豐富、很精彩，其實我們很多事情都是獨自去面對，所以謝謝大家，把很多畫面帶給我們。」靚靚的一番話不僅令張智霖當場留下男兒淚，亦令不少現場藝人和觀眾動容，場面溫馨又感人。

袁詠儀早年在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，曾透露張智霖的鬍子是天然白。（節目截圖）

袁詠儀指老公將所有青春都奉獻了給演藝圈。（節目截圖）