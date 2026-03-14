方力申老婆葉萱獲邀出席自傳分享會　再揭邪教內幕：我們互相扶持

方力申去年12月中喜迎愛女Isla，與太太葉萱（Maple）榮升為父母，一家三口幸福美滿。葉萱曾在接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問時，揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，聲淚俱下自揭被鄭明析性侵，引起極大迴響，其後更推出韓文自傳《痕跡》，親揭自青少年時期被「攝理教」傳教、洗腦，至最後脫離並提告的完整過程。日前葉萱獲香港大學圖書館邀請，出席新書分享會。

方力申去年情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

方力申與太太Maple迎來寶貝女IsIa。（微博@Alex方力申）

一家三口好幸福。（微博@Alex方力申）

一家三口首個情人節。（IG@alexfongliksun）

方力申參加「2025世界先進游泳錦標賽」奪得金牌，老婆葉萱、父母及細佬都有到場見證。（Facebook@方力申）

母愛滿瀉！（IG圖片）

葉萱畫囡囡。（IG圖片）

葉萱曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開自己的經歷。（Netflix Asia）

葉萱於《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片節目上繼續發聲。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱推出自傳《痕跡》。（IG圖片）

葉萱獲邀出席自傳分享會

葉萱在三年前接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問，揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，去年再於紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》中坦言公開經歷後遭受輿論攻擊，質疑她「想紅」，更一度哭成淚人。今次葉萱在分享會中分享了從韓國攝理教中倖存下來的故事，她寫道：「只想說：很難辨識邪教和操縱團體。這就是我寫這本書的原因，為了告訴你們它們是如何運作的。大家出門在外要小心。我們互相扶持。無論你現在正在經歷什麼，加油！」

日前葉萱獲香港大學圖書館邀請，出席新書分享會。（IG@hkulibrary）

分享自身經歷。（IG@hkulibrary）

分享了從韓國攝理教中倖存下來的故事。（IG@hkulibrary）

分享會。（IG@hkulibrary）

提醒各人。（IG截圖）

葉萱出自傳《痕跡》親揭被邪教洗腦過程

葉萱去年推出韓文自傳《痕跡》，詳細記錄了她自青少年時期被「攝理教」傳教、洗腦，至最後脫離並提告的完整過程，她希望可藉此提醒更多人：「這本書詳細講述了我從16、17歲開始皈依，到洗腦、戒除邪教，以及最終提起訴訟的歷程。我希望透過記錄那段痛苦，整理思緒，尋求療癒。對你來說，希望看到我的經歷能幫助你意識到：『哦，如果我繼續這樣下去，我可能會走上歧途』，並以此為戒，避免受到傷害。」葉萱續說：「除了邪教之外，社會上還有很多操控性團體。你可能不知不覺地就陷入其中。我希望你能避開和逃離它們，或幫助那些陷入其中的人。我真誠地希望這個社會問題能夠解決，尤其是在韓國乃至全球。感謝您的關注與支持。」

葉萱受訪時談到被韓國輿論攻擊，一度哭成淚人。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱受訪時談到被韓國輿論攻擊，一度哭成淚人。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱得知錄音證據被公開後，在中環街頭坐在教授身邊一度淚崩。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱得知錄音證據被公開後，在中環街頭坐在教授身邊一度淚崩。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

葉萱推出自傳《痕跡》。（IG截圖）