王嘉爾玩Game被捕獲遭狂問一樣嘢　親密回應令對方沉船：真不行了

現年31歲的韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson Wang），近年在國際舞台大放異彩，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數，在全球積累了超高人氣。雖然王嘉爾已貴為國際頂流，但其私下的性格卻一向以「貼地」見稱，對粉絲更是寵愛有加，合照要求幾乎來者不拒。近日，又有幸運網民在上海一個「密室」遊戲場地成功「野生捕獲」男神，王嘉爾的親密舉動更令對方當場直呼「我真不行了！」

王嘉爾在全球擁有不少粉絲。（IG@jacksonwang852g7）

王嘉爾近排頻頻「愛回家」，現身香港。（葉志明攝）

王嘉爾早前為香港機場拍攝宣傳片。（小紅書截圖）

王嘉爾玩密室遊戲被捕獲

近日，有一位在上海「密室」遊戲場地工作的網民在社交平台分享，指自己深夜獨自值夜班時，竟迎來了意想不到的驚喜，她激動表示：「誰懂啊，一個人值夜班下班前突然有人預約，一來發現是王嘉爾！救命吧！」從流出的相片中可見，當日王嘉爾一身全黑打扮並戴上口罩，雖然包得密實，但舉手投足依然「星味」十足。在合照時，王嘉爾更展現一貫的親民作風，親自揸機自拍，完全沒有架子。

王嘉爾近日與友人去玩「密室」被捕獲，貫徹親民一面。（小紅書圖片）

網民分享偶遇王嘉爾經歷。（小紅書截圖）

親民舉動俘虜店員

該店員透露王嘉爾當晚玩一個「追逐主題」，她在遊戲進行時，擔心會嚇到對方，於是反覆向王嘉爾確認：「我反覆確認說哥我真的可以嚇你嗎，他一直摟著我說没事。」面對王嘉爾的親密舉動，該店員瞬間「沉船」，高呼：「我真不行了！」，並形容這是她「最愛上班的一天」。不少網民看到貼文後，紛紛留言表示羨慕：「摟著你？？？」、「太羨慕了」、「我生氣了」、「哪家店啊，必須打卡啊」。事實上，王嘉爾已多次被拍到私下與路人親切互動，足以證明他非常貼地。

有網民曾在尖沙咀消遣喝東西時偶遇王嘉爾。（小紅書圖片）

王嘉爾早前在香港光顧平民麵檔食宵夜。（小紅書圖片）

王嘉爾早前相隔六年再踏香港舞台，為姜濤演唱會頭場擔任嘉賓。（大會提供）

王嘉爾又在澳門擔任Tyson Yoshi演唱會嘉賓。（陳順禎 攝）