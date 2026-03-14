許惠菁揭豪宅擁4部洗衣機　盡顯十指不沾陽春水一面極離地

資深藝人「Benz雄」許紹雄愛女許惠菁（Charmaine）度過了一段極難熬的日子，經過數個月的沉澱，正努力走出喪父之痛的她，不斷自勉重新振作。近日，許惠菁在YouTube頻道《爆廠 MAD WORKERS》上載了一段新片，破天荒與家中的外傭姐姐互換身份體驗一天「打工」生活。除了要煮飯洗衫「一腳踢」之外，影片更意外曝光了其豪宅氣派，家中不僅聘請了3名工人姐姐，洗衣房更有多達4部洗衣及乾衣機，規模媲美洗衣店，而她對家務的生疏，亦足見亡父生前對她有多百般呵護。

許惠菁從未用過洗衣機。（截圖）

洗衣液靠估！（截圖）

互換身份做一日女傭 揭豪宅擁4部洗衣機

影片中，許惠菁與外傭姐姐Maria交換身分，決定親自頂替對方的工作。Maria向她交帶了一連串的任務，包括洗衫、拖地、燙衫，以及傍晚準備晚餐。不過，從小萬千寵愛在一身的許惠菁，面對這些家務顯得無從入手。單是將衣服放進洗衣機，她已經一頭霧水，不知道應該按哪個按鈕，甚至連落幾多洗衣液及柔順劑都要向外傭求救。到了入廚房準備晚餐的環節，情況更加混亂。她要負責煮三餸一湯，但切菜的刀工卻被外傭笑指「切幾個鐘頭都未切完」，連看火和判斷食物是否煮熟都手忙腳亂。種種「論盡」的表現，完全反映出她平時十指不沾陽春水，絕對是Benz哥的掌上明珠。

拖地有難度！（截圖）

姐姐們歎世界。（截圖）

視外傭如家人 在許家工作長達16年

雖然許惠菁做家務「雞手鴨腳」，但她與外傭之間的互動卻非常溫馨。其中一位外傭Maria在鏡頭前大讚許惠菁一家是非常好的僱主，Maria透露自己已經在許家工作長達16年，由Charmaine十多歲開始看著她長大，直言許家從來沒有將她當成普通的傭工，而是將她視作大姐姐及一家人般看待 ，這番話亦印證了Benz哥一家待人接物向來充滿善心。

大泳池！（截圖）