梁朝偉劉嘉玲日本貴價壽司店打卡嘆美食　一細節反映夫妻主導角色

現年63歲的國際影帝梁朝偉 (偉仔) 與60歲的老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛38年，至今一直十分恩愛，是圈中的模範夫妻。兩人經常拍拖出雙入對，日常又會結伴一起行山跑步，恩愛之情羨煞旁人。劉嘉玲亦不時於社交網分享她和老公的生活點滴，更新狀況。他們夫妻倆還會一起出席公開活動，有影皆雙。近日他們趁有假期就到了日本旅遊，同行還有幾位認識多年的好友。

劉嘉玲挽住梁朝偉現身時裝活動。(微博截圖)

夫妻倆十分恩愛（劉嘉玲IG圖片）

夫妻倆性格迥異成強烈對比

有網民昨日於社交網分享了梁朝偉與劉嘉玲以及同行好友的合照，以「梁朝偉在日本橋吃壽司」為標題，發文寫道：「Tony 梁朝偉與 Carina 劉嘉玲去了日本橋蠣殼町的‘すぎた（Sugita）餐廳。同行的還有九巴創始人家族的雷兆光先生、雷林靜怡女士、Anna 上山詩鈉，以及 Calvin Chan 先生」。相中可見他們一行人在壽司店門前拍照留念，大家都笑得好開心。該壽司店曾獲米芝蓮一星餐廳，人均消費約港幣2000至2500元，他們果然十分識食。而有網民就留意到梁朝偉和劉嘉玲合照時的姿勢，指偉仔雙手放在身前顯得有點含蓄，劉嘉玲則搭住他的膊頭，盡顯豪邁個性，與偉仔形成強烈對比，有網民甚至認為從兩人的肢體動作可以看出他倆在夫妻關係中誰是主導的角色。

梁朝偉劉嘉玲與同行好友合照。(杜海玲在日本@小紅書)

劉嘉玲表示梁朝偉性格內斂，做錯事後往往口難開，但會寫下長長一段文字的卡片向老婆道歉：「他可能口上面不說，但是他會寫一張卡給我，跟我道歉，所以他還是用心的。」(ig圖片)

劉嘉玲認為自己並沒有虧待自己，多年來認真對待每一份工作，做到了自己想要的樣子。(ig圖片)

劉嘉玲罕有地爆料老公趣事，向來給人「社恐」、內向沉默、又追求極致的梁朝偉，竟然會用寫「道歉卡」來求和的另一面。（IG@carinalau1208）