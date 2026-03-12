《臥底嬌娃》神預言？羅毓儀寸鍾柔美偽A0：唔信你冇經驗，咪扮嘢

鍾柔美早前捲入「偽A0」風波，她去年不慎在社交平台流出與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密短片，卻死撐是「Truth Or Dare」的懲罰，稱對方只是好朋友，意圖保住「A0」形象，但事後卻遭中學同學大爆情史，更流出她中學時期與男朋友的拍拖密照，當中更有在後樓梯激咀的照片，令網民譁然，同時亦令鍾柔美人設崩壞，被冠以「大話西柔」稱號。事隔數月，鍾柔美為新劇《臥底嬌娃》復工宣傳，表示中學只得一位男友，亦繼續不承認與劉展霆拍拖，將對方「降呢」：「我同佢退返去朋友，有啲轉變。」

鍾柔美因不慎在社交平台流出她與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密短片，去年底捲入「偽A0」風波，被舊同學大爆情史。（IG圖片）

鍾柔美人設崩壞，被冠以「大話西柔」稱號。（資料圖片）

事隔數月，鍾柔美為新劇《臥底嬌娃》復工宣傳，表示中學只得一位男友，亦繼續不承認與劉展霆拍拖。（資料圖片）

新劇對白與現實「撞橋」 羅毓儀唔信鍾柔美冇戀愛經驗：唔好扮晒嘢

而《臥底嬌娃》昨晚（11日）播出的一集，其中一幕閨密傾心事戲份，竟與現實意外「撞橋」，鍾柔美被羅毓儀質疑並非沒有戀愛經驗。劇情講述羅毓儀到鍾柔美家中作客，當時鍾柔美劇中父母關禮傑、邵美琪正在廚房斬雞加餸，兩女就坐在客廳食甜品傾少女心事。當鍾柔美透露有位男同學突然退學人間蒸發，隨即一臉苦惱地問羅毓儀自己算不算失戀，羅毓儀答：「死喇！我都冇經驗添！」鍾柔美聽罷表示完全唔信對方未試過失戀，豈料羅毓儀立馬爆出一句神反擊：「我夠唔信你冇經驗，唔好扮晒嘢喺度問我！」這句「唔好扮晒嘢」似乎恰巧道出廣大網民早前質疑鍾柔美扮純情A0的心聲。

《臥底嬌娃》昨晚（11日）播出的一集，其中一幕閨密傾心事戲份，竟與現實意外「撞橋」。（TVB）

Yumi透露有位男同學突然退學人間蒸發，隨即一臉苦惱地問Yuki自己算不算失戀。（TVB）

旁邊的Yuki即時加把嘴答：「死喇！我都冇經驗添！」（TVB）

Yumi聽罷表示完全唔信對方未試過失戀。（TVB）