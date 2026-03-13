向氏家族後人向展鵬（Jeffery）去年參加TVB節目《中年好聲音2》60強止步後回歸奢華生活，經常在IG大曬富貴生活照，分享滿身名牌的穿搭與闊少生活。近日，他再度發功，在Instagram曬出一對極罕有的Hermès（愛馬仕）波鞋，超高昂的定價及霸氣的留言，瞬間引起網民熱烈討論！

向展鵬（Jeffery）去年參加TVB節目《中年好聲音2》60強止步。(《中年好聲音2》截圖)

向展鵬為圓歌唱夢而參賽。（IG@jeffrey__heung）

回歸奢華生活。（IG@jeffrey__heung）

近日向展鵬與家人到意大利旅行。（IG@jeffrey__heung）

出入有司機揸Benz接送。（IG@jeffrey__heung）

入住五星級酒店。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬曬出Hermès極難入手的VIP限量罕有款式，並親自寫下的霸氣配文：「當你已經擁有一對港幣10,000的波鞋，你就會學我追求多一對港幣180,000的波鞋。」18萬港元一對波鞋，對於普通打工仔來說絕對是天文數字，甚至已經足以支付部分上車盤的首期或購買一輛私家車。Jeffery這番「炫富」宣言直接俐落，盡顯其深不見底的財力與超然的消費力。

港幣180,000的波鞋。（IG/@jeffrey__heung）

VIC享受。（IG@jeffrey__heung）

大曬戰利品。（IG@jeffrey__heung）

好享受。（IG@jeffrey__heung）

到米蘭兩日已經豪使過百萬！（IG@jeffrey__heung）

出身顯赫 轉戰保險界做總監年薪過千萬

身為向氏家族成員的向展鵬，爸爸向華榮是影壇大亨向華強、向華勝的四弟，自然家境富裕。向展鵬早年曾於娛樂圈發展，做過模特兒及簽約唱片公司，但最後未能出碟，其後他轉戰保險業發展，現時已是資深總監，有幾百名下屬，更被爆年薪過千萬。向展鵬亦不時在IG大曬奢華生活，出入高級場所、品嘗名貴菜式，又經常大曬名錶、Hermès、LV手袋等等！

向展鵬是向華強、向華勝侄子。（葉志明攝）

向展鵬年輕時與霍汶希Mani影過雜誌相，好友梁思浩又曾透露，向展鵬曾獲郭富城經理人小美羅致旗下。（IG@jeffrey__heung）

本身是馬主的向展鵬，以「養馬論」比喻自資出歌一事，而相中的就是他的11歲愛駒。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬是保險界猛人，旗下團隊數百人，他認為做保險比歌手適合自己，所以唱歌只是玩票性質。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬不時出入高級餐廳。（IG@jeffrey__heung）

家境富裕。（IG@jeffrey__heung）

大曬購入過百萬名錶。（IG@jeffrey__heung）

大曬名錶。（IG@jeffrey__heung）