無綫「五虎將」之一湯鎮業的雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris），當年初出道時曾簽約甄子丹旗下的「超級英雄電影公司」，其後Bruce再成為天下一旗下經理人公司Triple S的藝人，與袁澧林、吳肇軒、朱鑑然、胡子彤、林家熙、張蔓莎等屬同門。雖然他現時幕前產量未算極多，但私下生活卻極具品味，其居住的海景豪宅佈置得相當雅緻，他更不時大方借出自己的安樂窩供拍攝之用。

湯鎮業育有一對雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris）。（IG@bruce_tong）

湯君慈及湯君耀同年加入娛樂圈。（IG@christongg）

湯君慈（右上）現為天下一旗下經理人公司Triple S的藝人，與袁澧林、吳肇軒、朱鑑然、胡子彤、林家熙、張蔓莎等屬同門。（IG@bruce_tong）

豪宅無敵海景配復古軟裝 極具生活品味

日前有台灣網民在Threads發文求助，問道：「想看看沒做什麼裝潢的家，或是只有軟裝打造的家，有美感又省錢的人在哪裡🥹」竟引出湯君慈親自回覆，大方分享多張家居內部靚相！從照片可見，他的家設計相當有品味，當中最吸睛的絕對是客廳那一排巨型玻璃窗，一眼望出去便是壯麗的無敵海景，不時還能見到船隻穿梭。窗邊特意擺放了兩張單人扶手椅，讓人可以隨時坐著放空睇風景。此外，客廳選用了大地色系布面梳化，搭配復古木質書架與櫃子，營造出沉穩又溫馨的氣氛。飯廳區域同樣充滿心思，大理石圓枱配搭藤編餐椅，加上天花板懸掛的日式和紙燈籠吊燈，為空間注入柔和禪意，日與夜皆展現出截然不同的魅力。

湯君慈分享多張家居內部靚相，他的家設計相當有品味，當中最吸睛的絕對是客廳那一排巨型玻璃窗，一眼望出去便是壯麗的無敵海景，不時還能見到船隻穿梭。（Threads@bruce_tong）

整個家感覺十分溫暖、溫馨。（Threads@bruce_tong）

飯廳區域同樣充滿心思，大理石圓枱配搭藤編餐椅，加上天花板懸掛的日式和紙燈籠吊燈，為空間注入柔和禪意。（Threads@bruce_tong）

港台網民狂讚格調家居 湯君慈無私介紹傢俬尋寶地

大批網民看到Bruce的家居照後，紛紛湧入留言大讚：「很喜歡這裝修」、「好有質感！」更有不少人虛心請教他在哪裡買傢俬，他亦無私公開自己的「傢俬尋寶清單」：「好多時候都係鍾意咗個款式再喺網上做research去搵，有喺鴨脷洲新海怡廣場、studio wool、homeless、finnish design shop (online) 等買。買vintage嘅話Etsy、Facebook Marketplace、Carousell都很好！」其實Bruce已不止一次分享家裡的裝潢，除了平時拍穿搭Reels外，他亦曾拍片分享軟裝屋企的小貼士；早前與陳苡臻、胡卓希等藝人為網絡平台「古添樂」拍片時，其靚屋亦有出鏡。

大批網民看到Bruce的家居照後，紛紛湧入留言大讚：「很喜歡這裝修」、「好有質感！」更有不少人虛心請教他在哪裡買傢俬，他亦無私公開自己的「傢俬尋寶清單」。（Threads@bruce_tong）

Bruce常常在家中鏡子自拍。（IG@bruce_tong）

拍穿搭Reels都會曝光家居環境（IG@bruce_tong）

Bruce亦曾拍片分享軟裝屋企的小貼士。（IG@bruce_tong）

早前與陳苡臻、胡卓希等藝人為網絡平台「古添樂」拍片時，其靚屋亦有出鏡。（IG@kootimlok）

有網民更讚他的桌子很美。（IG@kootimlok）

化身朋友圈「裝修大師」 落手落腳幫Hilary搬屋鑽牆

看來Bruce對室內設計的熱愛並非玩玩吓，在朋友圈中似乎早已是公認的「裝潢大師」。早前另一位星二代、上山詩鈉女兒Hilary搬新屋，Bruce亦非常有義氣地出手相助，見他不僅落手落腳幫忙鑽牆，又幫手揼釘組裝，絕對有潛質進軍室內設計界！

早前另一位星二代、上山詩鈉女兒Hilary搬新屋，Bruce亦非常有義氣地出手相助。（IG@bruce_tong）

既要爬梯上天花板鑽牆。（IG@bruce_tong）

又要幫手揼釘。（IG@bruce_tong）