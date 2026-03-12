《尋秦記》狂收！郭羨妮爆囡囡私心愛項少龍：跟住佢話唔鍾意秦王

郭羨妮（Sonija）近日出席公開活動，談及熱播中的電影版《尋秦記》票房報捷，以及自己近期活躍於新興社交平台Threads的趣事。向來言辭真性情的郭羨妮，不僅大方分享囡囡成為了「項少龍」粉絲的家庭樂，更對網民封她為「TVB S級女神」展現出超然的豁達態度。



郭羨妮爆囡囡私心愛項少龍。（葉志明 攝）

《尋秦記》票房大收

電影版《尋秦記》上映以來叫好叫座，票房已順利衝破9千萬大關，外界紛紛看好勢頭能挑戰過億票房。被問到若票房破億，電影公司或古天樂（古生）有冇特別的慶祝活動答謝觀眾時，郭羨妮笑言把個波交給電影公司：「我唔知呀，你問返電影公司。」有記者打趣提議，不如屆時由她大展琴技彈琴，再由古生大開金口唱歌慶祝？郭羨妮聽罷即刻幽默落閘：「你問吓佢啦！」

郭羨妮和歐瑞偉出席活動。（葉志明 攝）

郭羨妮囡囡成「項少龍」迷

雖然未落實慶祝活動，但《尋秦記》的魅力已經成功迷倒了郭羨妮的女兒。郭羨妮透露早前帶同媽媽和囡囡入場觀看「家長版」，雖然劇情涉及深奧的中文，但囡囡依然看得津津有味，更直言：「佢覺得好好睇、好笑，仲話好鍾意項少龍囉！跟住佢話唔鍾意秦王，我話唔係呀，秦王好好人㗎！」會否想見真人？她回答：「咁又冇，佢知項少龍係媽咪啲同事嚟㗎。」

網民封郭羨妮（後生時）「S級女神」

除了大銀幕上人氣急升，郭羨妮近期亦積極融入年輕人圈子，頻頻活躍於社交平台Threads。對於早前有網民在平台上發文，為歷代「TVB女藝人」進行顏值與實力排位，郭羨妮更被大批網民一致推舉為最高級別的「S Tier」（S級最高階）。對此，她坦言有留意到該帖文，並開心表示：「開心，梗係開心啦！」

秦王。（《尋秦記》電影劇照）

古天樂（《尋秦記》電影劇照）

有網民表示郭羨妮係「S級女神」。（葉志明 攝）

不過，當提到網民主要盛讚她年輕時的無死角美貌時，現時踏入五字頭的郭羨妮展現出極高EQ與通透，霸氣又坦然地回應：「喂，年輕梗係無敵啦。係咪先？咁你叫我，我五字頭㗎喇喎，你同我攞我去同二字頭或者一字頭嗰啲去比，係，冇得比㗎！」