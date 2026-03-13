陳奐仁評《魔音女團》　指「小薛凱琪」走音最勁：唱極都唔中旋律

無綫全新真人騷節目《魔音女團》日前舉行初選，幾乎全台合共50位後生女藝人齊集電視城，在記者會後迅即入廠表演讓評判陳潔靈和陳奐仁（Hanjin）過目，挑選可入圍參加拍攝的團員，是次初選過程更是一刀不剪在YouTube上播放。眾小花的「魔音」表現成功在網上洗版，陳奐仁事後在社交平台拍片點評選手，被問到哪位「走音得最深刻」，他特別提到其中一位參加者，指她：「唱極都唱唔中旋律」、「無一個位上到軌道，由頭miss到尾！」

無綫全新真人騷節目《魔音女團》日前舉行初選，幾乎全台合共50位後生女藝人齊集電視城。（葉志明攝）

陳奐仁教分辨真難聽或扮難聽：扮係會知

陳奐仁近日成為《魔音女團》「班主任」，並在社交平台拍片分享節目點滴，例如講到要如何分辨是「真難聽」還是「扮難聽」，他表示：「扮係會知，因為扮唱得差會有演戲特徵，眼神會出賣」、「一個人特登唱得唔好聽，你會Feel到佢唔會盡力唱好佢囉，通常真係唱得差時，會有啲位你會聽到佢係唱得盡力唱好佢，有希望嘅，可能就會有下一句，咁當然唱得唔好就冇下一句，但係專登唱差唔會俾自己去到一個有希望嘅位，呢啲幾明顯。憑我經驗，通常真係唔識得唱嘅，佢係出住力出錯嘅，假唱嗰啲呢，佢係Hea住或者啤住嚟出錯嘅。」

《魔音女團》「班主任」陳奐仁日前在社交平台分享自己如何分辨是「真難聽」還是「扮難聽」。（IG@hanjintan）

點評走音最深刻參賽者：唱極唔中旋律，由頭miss到尾

而在另一條片中，Hanjin被問起「走音得最深刻」的是哪位參賽者，他說：「係最尾一位參賽者。」他解釋「走音」的意思是離開了旋律應該唱的音符，而這位參賽者正是「唱極都唱唔中旋律，但我係由頭開心聽到尾。」當鏡頭後的女聲說到，現時網民心目中走音最厲害的不是這位，他說：「咁我唔知啦，我係用技術角度睇走音，可能佢冇破音，但佢搵極都搵唔到嗰個應該唱嘅音，就嚟搵到喇，又過咗，其他人唱吓唱吓起碼真係唱到個旋律幾粒音，之後先去第二度，佢係冇一個位係上到軌道，一路Miss、一路Miss……由頭miss到尾，節奏又係一路miss一路miss，由頭miss到尾。」

在另一條片中，Hanjin被問起「走音得最深刻」的是哪位參賽者，他說：「係最尾一位參賽者。」他解釋「走音」的意思是離開了旋律應該唱的音符，而這位參賽者正是「唱極都唱唔中旋律，但我係由頭開心聽到尾。」（IG@hanjintan）

胡敏芝走音卻讓人睇得舒服 獲陳奐仁舉螢光筆助慶

Hanjin指縱然如此，認為這位參賽者讓他睇得舒服：「因為佢係一路好Focus、好畀心機去唱，佢冇停一停去embarrassed，自己笑自己，嘻嘻或者咩咩咩，佢好有誠意由頭唱到尾，i guess it’s one of the reasons我覺得佢好睇，睇得舒服。」而翻睇當日的海選片段，最後一位登場的正是胡敏芝，她先後唱了JUDE曾若華的《零分》及G.E.M.的《Where did you go》，當時Hanjin還舉起桌上的螢光筆當作螢光棒助慶，為她打氣。她畢業於無綫電視第31期藝員訓練班，隨後加入J2成為J2ers，憑甜美形象獲「小薛凱琪」稱號，她去年夥拍農夫主持《旅行最緊要近》嶄露頭角，在劇集《麻雀樂團》中，她戲份不少且十分亮眼，IG followers急增。

被陳奐仁形容為「走音最勁」卻「睇得舒服」的參賽者，原來是胡敏芝！（TVB）

胡敏芝先後唱了JUDE曾若華的《零分》及G.E.M.的《Where did you go》。（TVB）

當時Hanjin還舉起桌上的螢光筆當作螢光棒助興，為胡敏芝打氣。（TVB）

胡敏芝（右四）雖然音準、節奏全無，但獲陳奐仁讚討好。（資料圖片）

胡敏芝憑甜美形象獲「小薛凱琪」稱號，她去年夥拍農夫主持《旅行最緊要近》嶄露頭角。（IG@karenwumc）

胡敏芝在劇集《麻雀樂團》中，她戲份不少且十分亮眼，IG followers急增。（IG@karenwumc）